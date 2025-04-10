Залізний зашморг: чому Україна може втратити мільярдні прибутки від експорту руди

Що насправді вбиває експорт української руди

Залізорудна галузь України, яка ще нещодавно була одним з ключових постачальників експортної виручки, може зникнути в найближчі роки. Причиною називають майбутній запуск найбільшого у світі родовища Сіманду (Simandou) в Гвінеї, через що може знизитись експорт української руди до Китаю (а це основний наш імпортер), але корінь проблеми, як з’ясувалося, зовсім не в цьому.

Вже при нинішніх світових цінах на залізну руду поставки української продукції до Китаю стають нерентабельними. Якщо раніше залізна руда забезпечувала третину українського експорту, то сьогодні її частка скоротилася до 11%.

Сергій Будкін, засновник інвестиційної компанії, звернув увагу на те, що наприкінці 2025 року в Гвінеї запускається найбільший у світі кар'єр з видобутку залізної руди – Сіманду. Його проєктна потужність – 90 мільйонів тонн руди, що втричі перевищує обсяги виробництва всієї України.

На фоні очікуваного зниження попиту на залізну руду в Китаї, де скорочується будівництво житла, прогнози цін на цей товар на 2026-2027 роки невтішні. За оцінками аналітиків, ціна на залізну руду може впасти до 85 доларів за тонну наприкінці 2025 року, а в 2026 році триматиметься на рівні 80-82 доларів.

Проста арифметика показує, що українські виробники вже зараз опиняються на межі рентабельності. Собівартість видобутку тонни окатишів з вмістом заліза 65% на Полтавському ГОКу становить 76,5 доларів. До цього додаються витрати на транспортування до порту – 5 доларів, перевантаження – 5 доларів, та фрахт до Китаю – 30 доларів. Загальна сума витрат – 116,5 доларів, що дорівнює нинішній ціні продукції. Тобто заробітку — нуль.

Проте "Телеграф" звернувся за коментарем до галузевого експерта Андрія Глущенка, аналітика GMK Center, кандидата економічних наук. Він вказав на глибші внутрішні проблеми вітчизняних виробників.

Основна причина – тарифи на електроенергію

"У довгостроковому періоді дійсно очікується, що пропозиція залізної руди на світовому ринку збільшуватиметься і ціна, відповідно, знижуватиметься. Simandou – це лише один з проєктів. Ймовірність його запуску традиційно викликала великі питання. З одного боку, він розташований у такій країні, стабільність постачань з якої можна поставити під питання. З іншого боку, на мій погляд, є набагато важливіші чинники, які визначають потенціал українського експорту", – каже експерт.

За його словами, основна проблема полягає в погіршенні позицій українських виробників через зростання собівартості. "Тільки за минулий рік собівартість виробництва окатків зросла на 10% у доларовому вираженні. Це пов'язано напряму зі зростанням цін на електроенергію та інші імпортні енергоресурси. Частка електроенергії у структурі собівартості залізорудного концентрату складає 50%. Минулого року держава зобов'язала промислові компанії імпортувати 80% електроенергії, якщо вони хочуть уникнути її відключень. Ціни на електроенергію в Україні вже вищі ніж в багатьох країнах ЄС", – підкреслює експерт.

Глущенко також звертає увагу на складну ситуацію для виробників: "В українських компаній зростає собівартість через зростання тарифів (на електроенергію, газ, перевезення "Укрзалізниці"), а компанії продають продукцію за світовими цінами, і не можуть автоматично перекласти зростання витрат на покупців. У підсумку, або українська продукція може постачатися, бо світові ціни покривають собівартість, або українську продукцію заміщують інші виробники з нижчою собівартістю виробництва".

За розрахунками експерта, ціна на рівні $95 вже може зробити поставки залізорудної продукції в Китай нерентабельними, і ринок вже наблизився до цієї ціни. За підсумками цього року очікується зниження експорту залізної руди з України на 15%.

Скільки Україна експортує залізної руди та за якими цінами.

За даними GMK Center, у січні-вересні 2024 року середня ціна 1 тонни експортованої залізної руди становила 86,14 долара. Ця ціна на 13,5% менша порівняно з 2023 роком, на 29,1% менша порівняно з 2022 роком, і на 44,6% менша порівняно з рекордним 2021 роком.

За 9 місяців 2024 року Україна експортувала 25,25 млн тонн руди на 2,18 млрд доларів. Обсяг експорту за цей період вже перевищив показник усього 2023 року на 42,2%, а експортна виручка – на 23,1%, проте залишається значно меншою, ніж у 2021 році.

За підсумками всього 2024 року Україна експортувала 33,699 млн т залізної руди, що на 89,9% більше порівняно з 2023 роком. Таке зростання відбулось переважно завдяки відкриттю морського коридору з серпня 2023 року.

Квартальні обсяги експорту такі:

I квартал: 9 млн т (+146,2% порівняно з аналогічним періодом попереднього року);

II квартал: 9,31 млн т (+99,5%);

III квартал: 6,93 млн т (+60,5%);

IV квартал: 8,45 млн т (+65,4%).

У третьому кварталі відбувся спад через слабкість глобального ринку та сповільнення галузі в Китаї. Основними імпортерами української залізної руди стали Китай (15,09 млн т), Польща (5,09 млн т) та Словаччина (4,97 млн т).

У грудні 2024 року було експортовано 3,449 млн т, що стало максимумом з лютого 2022 року. Загальна виручка від експорту залізної руди за 2024 рік склала $2,8 млрд, що на 58,7% більше, ніж у попередньому році.

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