"Це ж твоя "почвара": власник видавництва влип у скандал через образу книжкової блогерки

У мережі хвиля обурень

Власник видавництва "Наш Формат" Владислав Кириченко опинився у центрі скандалу через свій пост у Facebook. У ньому він зачепив книжкову блогерку та авторку каналу "Незбутній книгочитун" Тетяну Гонченко.

Так, 5 червня Кириченко назвав у своєму посту Гонченка "почварою", яка "не забуває при кожній нагоді зачепити або принизити на своєму ТГ-каналі в 30 000 передплатників "Наш Формат". Про це повідомляється на сайті Antonina.detector.media.

Він уточнив, що "Наш Формат" має дистриб’ютора і партнер-групу компаній "Сенс". Її власник — Олексій Єринчак, нещодавно один із трендсеттерів ринку книжкової дистрибуції. Книгарня "Сенс" — найбільша з українських книгарень. За його словами, "в екосистемі "Сенсу" працює на зарплаті Тетяна Гонченко".

"Дзвоню Олексію і кажу – це ж твоя "почвара", в олдскульній традиції якось некрасиво виходить … Можеш розрулити? А то вийдемо, як з "Якабу" та "Книгарні Є" (ми єдині на ринку, хто може собі це дозволити) ), принципи та самоповагу – дорожчі за гроші в парадигмі НФ. ОК", — пише Кириченко у своєму пості.

Далі він зателефонував до свого товариша зі стовпів видавничого ринку і з ним у нього відбувся наступний діалог:

- Іване, якщо тебе персонажі з екосистеми "Сенс" гівном поливатимуть, ти їм книги відвантажуєш?

- Звичайно, ні!

Здорова реакція дорослої людини. Ми себе не на смітнику знайшли. І кожен несе відповідальність за організми, що приручили".

Після цього він пише своє пояснення щодо слова "почвара".

"ПС. Слово "почвара" з діалогу не викинеш, було таке, я часом навіть вживаю обсцентну лексику в живих комунікаціях, часом недоречно, а часом дуже точно. Наважтеся говорити правду, як казав один одіозний автор популярних книг)", — підсумував він.

На пост Кириченка у своєму Telegram-каналі відповіла Тетяна Гонченко. При цьому вона зазначила, що останнім часом нічого не постила про "Новий Формат" чи про нього самого. Справді, на каналі останнім часом відсутні подібні пости.

На своїй сторінці у Facebook вона пояснила, що "Непозбувний книгочитун" — це проєкт, яким вона займається одна. І розбирається у таких ситуаціях теж одна. І це місцями, за її словами, морально дуже тяжко.

"Для тих, хто все пропустив, короткий контекст: один видавець, якому не подобається, що я пишу про нього на каналі, намагається шантажем інших людей впливати на мене і закрити мені рота. Причому робить це через брехню. Це, звичайно, у нього не вийде. Але як же все важко вигрібати, ви знали б", — підкреслила Гонченко.

До речі, жартома на своїй сторінці вона написала, що після скандального поста Владислава Кириченка на неї підписалося кілька сотень людей.

"Після посту Кириченко Владислав на канал підписалися близько 400 осіб. Пане Владиславе, а можна ще 4 таких пости? Якраз до 30К підписників не вистачає", — каже Гонченко.

У коментарі "Антоніні" Тетяна Гонченко сказала, що на своєму каналі пише "зокрема про конфлікти, що виникають навколо видавництв (наприклад, неякісний переклад, токсичні вислови власників тощо)". І додає, що раніше писала про конфлікти навколо "Нашого Формату", точніше його засновника.

"Він досить специфічна людина, у її постах багато мізогінії, хамства, звинувачень, дискримінації та інших речей. Я це, в тому числі висвітлювала. У якийсь момент, коли він побачив, що канал стає впливовим, йому це не сподобалося. Після кількох конфліктів він запропонував нам поговорити особисто. У результаті ми записали 4-годинне інтерв’ю. Ось перша частина, наприклад. Воно вийшло буквально два місяці тому, а місяць тому вийшла друга частина", — каже Гонченко.

Вона була впевнена, що разом із Кириченком вони всі з’ясували, і після інтерв’ю вона не мала приводів писати про нього щось критичне. Був лише один досить дружній іронічний пост.

"Але вчора щось пішло не так, і Владислав вирішив піти знову на конфлікт, без жодних видимих причин. Спочатку він подзвонив засновнику книгарні "Сенс" Олексію Ерінчаку і почав вимагати, щоб він на мене повпливав. З Олексієм нас поєднують дружні стосунки, плюс я проводжу книжковий клуб у його книгарні, плюс зрідка пишу інтерв'ю для медіа "Сенсор", у якому він співвласник. Ці інтерв'ю з видавцями, і зокрема інтерв'ю з Владиславом Кириченком (текстова версія), також виходили там. Я не працюю ані в "Сенсі", ані в "Сенсорі", — пояснила авторка ТГ-каналу "Непозбувний книгочитун".

У телефонній розмові Олексій відмовився на неї впливати та сказав, що він не може їй диктувати, що вона має писати.

"Тоді Владислав вирішив написати пост із погрозами та шантажем, що він забере свої книги з продажу в "Сенсі", якщо Олексій на мене не вплине. Ось цей пост, він дуже хамський, зокрема, він назвав мене там "почварою", — підсумувала Тетяна.

Ця історія викликала шквал негативу у бік Кириченка та "Нашого Формату" зокрема. Виконавчий директор "Українського інституту майбутнього" та автор книг "Як зруйнувати русський світ" та "Політики не лають" Вадим Денисенко на своїй сторінці у Facebook висловився з цього приводу:

"Позиція "А давайте бойкотувати книги видавництва" – це класичний приклад того, коли "на зло кондуктору куплю квиток і піду пішки". Але якщо ви не читали і не збираєтеся читати Джадта, Канемана та сотню інших авторів українською, тоді вам не просто потрібно виступити проти видавництва, а треба виступити із фразою: "не читав, але засуджую".

Що пишуть у мережі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як киянки Анастасія Білоус та Дар’я Корнійко відкрили свою книгарню у Броварах під час війни.