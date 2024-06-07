"Это ж твоя "почвара": владелец издательства влип в скандал из-за оскорбления книжного блогера

В сети волна негодований

Владелец издательства "Наш Формат" Владислав Кириченко оказался в центре скандала из-за своего поста в Facebook. В нем он задел книжного блогера и и автора канала "Непозбувний книгочитун" Татьяну Гонченко.

Так, 5 июня Кириченко назвал в своем посте Гонченко "почварою", которая "не забывает при каждой возможности задеть или унизить на своем ТГ-канале в 30 000 подписчиков "Наш Формат". Об этом сообщается на сайте Antonina.detector.media.

Он уточнил, что у "Наш Формат" есть дистрибьютор и партнер-группа компаний "Сенс". Ее владелец — Алексей Еринчак, недавно один из трендсеттеров рынка книжной дистрибуции. Книжный магазин "Сенс" — крупнейший из украинских книжных магазинов. По его словам, " в экосистеме "Сенса" работает на зарплате Татьяна Гонченко".

"Звоню Алексею и говорю – это же твоя "почвара", в олдскульной традиции как-то некрасиво получается…Можешь разрулить? А то выйдем, как с "Якабу" и "Книгарні Є" (мы единственные на рынке, кто может себе это позволить), принципы и самоуважение – дороже денег в парадигме НФ. Мы же как-никак в ТОП-5 издателей (если верить аналитике Юрия Марченко, УИК и Юрконтроль не врут) Алексей мне – это ее личное дело, я здесь – ни при чем. ОК", — пишет Кириченко в своем посте.

Далее он позвонил своему товарищу из столпов издательского рынка и с ним у него состоялся следующий диалог:

"- Иван, если тебя персонажи из экосистемы "Сенс" говном будут поливать, ты им книги отгружаешь?

- Конечно, нет!

Здоровая реакция взрослого человека. Мы себя не на помойке нашли. И каждый несет ответственность за приручивших организмов".

После этого он пишет свое объяснение насчет слова "почвара".

"ПС. Слово "почвара" из диалога не выбросишь, было такое, я порой даже употребляю обсцентную лексику в живых коммуникациях, порой неуместно, а порой – очень точно. Решитесь говорить правду, как говорил один одиозный автор популярных книг:)", — подытожил он.

На пост Кириченко в своем Telegram-канале ответила Татьяна Гонченко. При этом она отметила, что в последнее время ничего не постила о "Новом Формате" или о нем самом. Действительно на канале за последнее время отсутствуют подобные посты.

На своей странице в Facebook она пояснила, что "Непозбувний книгочитун" — это проект, которым она занимается одна. И разбирается с такими ситуациями тоже одна. И это местами, по ее словам, морально очень тяжело.

"Для тех, кто все пропустил, краткий контекст: один издатель, которому не нравится, что я пишу о нем на канале, пытается шантажом других людей влиять на меня и закрыть мне рот. Причем, делает это из-за лжи. Это, конечно, у него не получится. Но как же все трудно выгребать, вы бы знали", — подчеркнула Гонченко. .

К слову, шутя на своей странице она написала, что после скандального поста Владислава Кириченко на нее подписалось несколько сотен человек.

"После поста Кириченко Владислав на канал подписались около 400 человек. Господин Владислав, а можно еще 4 таких поста? Как раз до 30К подписчиков не хватает", — говорит Гонченко.

В комментарии "Антонине" Татьяна Гонченко сказала, что на своем канале пишет "в частности о конфликтах, возникающих вокруг издательств (например, некачественный перевод, токсичные изречения владельцев и т.п.)". И добавляет, что раньше писала о конфликтах вокруг "Нашего Формата", точнее, его основателя.

"Он достаточно специфический человек, в его постах много мизогинии, хамства, обвинений, дискриминации и других вещей. Я это, в том числе, освещала. В какой-то момент, когда он увидел, что канал становится влиятельным, ему это не понравилось. После нескольких конфликтов он предложил нам поговорить лично. В результате мы записали 4-часовое интервью. Вот первая часть, к примеру. Оно вышло буквально два месяца тому назад, а месяц назад вышла вторая часть", — рассказала Гонченко.

Она была уверена, что вместе с Кириченко они все выяснили, и после интервью у нее не было поводов писать о нем что-то критическое. Был только один довольно дружеский ироничный пост.

"Но вчера что-то пошло не так, и Владислав решил пойти снова на конфликт, без видимых причин. Сначала он позвонил основателю книжного магазина "Смысл" Алексею Эринчаку и потребовал, чтобы он на меня повлиял. С Алексеем нас объеденяют дружеские отношения, плюс я провожу книжный клуб в его книжном магазине, плюс изредка пишу интервью для медиа "Сенсор", в котором он совладелец. Эти интервью с издателями, и в частности интервью с Владиславом Кириченко (текстовая версия), тоже выходили там. Я не работаю ни в "Сенсе", ни в "Сенсоре", — объяснила автор ТГ-канала "Непозбувний книгочитун".

В телефонном разговоре Алексей отказался на нее влиять и сказал, что он не может ей диктовать, что она должна писать.

"Тогда Владислав решил написать пост с угрозами и шантажом, что он заберет свои книги по продажам в "Смысле", если Алексей на меня не повлияет. Вот этот пост, он очень хамский, в частности, он назвал меня там "почварой", — подытожила Татьяна.

Эта история вызвала шквал негатива в сторону Кириченко и "Нашего Формата" в частности. Исполнительный директор "Украинского института будущего" и автор книг "Як зруйнувати русскій мір" и "Політики не брешуть" Вадим Денисенко на своей странице в Facebook высказался по этому поводу:

"Позиция "А давайте бойкотировать книги издательства" – это классический пример того, когда "назло кондуктору куплю билет и пойду пешком". Но если вы не читали и не собираетесь читать Джадта, Канемана и сотню других авторов на украинском, тогда вам не просто нужно выступить против издательства, а нужно выступить с фразой: "не читал, но осуждаю".

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