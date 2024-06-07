Екзотики стало менше: Міноборони оновило каталог продуктів для ЗСУ

Найбільші зміни у каталозі торкнулися м’яса

Каталог продуктів, які замовляють для військових ЗСУ зазнав невеличких змін, проте не революційних. Було трохи більш як 400 позицій – лишилось трохи менше ніж 400.

Про це повідомляє проєкт "Наші гроші". Зазначають, що головне враження від запроваджених Міноборони змін те, що вони мають трохи спростити життя постачальникам.

"Прибрано екзотичні позиції типу осетра і спаржі, через які начпроди могли влаштовувати "вирвані роки" постачальникам через основну корупційну схему в основі каталогу", — йдеться у статті.

Щодо деталей корупційної схеми, то, як зазначають журналісти видання, стара постачальна мафія занижувала ціни на продукти, які начпроди не замовляли (наприклад, осетер), та завищували ціни на ходові (картоплю і воду).

"В результаті сумарна вартість комплекту по каталогу виходила набагато нижчою від сумарної ціни у доброчесного постачальника (він мусив писати у своїй тендерній пропозиції справжні ринкові ціни осетра і спаржі, тому його заявка була апріорі дорожча від тих учасників торгів, які знали наперед, що начпроди їх не підставлять замовленням коштовної екзотики)", — йдеться у статті.

Найбільші зміни у каталозі торкнулися м’яса та м’ясних продуктів. Так, з семи видів телятини лишилась тільки заморожена лопатка без кістки, а з семи видів індичини лишились заморожені стегно і філе.

Щодо риби, то вищезгаданого осетра, а також камбалу, сома та сайру, замінили на стейк зубатки, печінку тріски (консерва) та товстолоба.

"Зникли мак і свіжий базилік, крупи швидкого приготування (лишились звичайні), каша "геркулес", різні пластівці з фруктами, готові до вживання буряк та морква, швидкорозчинний фруктовий напій, кондитерські вершки, фруктове желе в асортименті", — пишуть журналісти.

Також спаржу було замінено на стручкову квасолю, а замість свіжої журавлини тепер закуповуватимуть морожену. Потішило журналістів, що замість шампіньйонів тепер зазначені печериці, а замість російського сиру – "сир твердий (український асортимент)".

Щодо компаній-постачальників, то після саботажу попередніх "Державний оператор тилу" найняв кілька нових фірм. Як зазначають журналісти, після цього старі начпроди деяким із них влаштували справжній терор: замовляли рідкісного осетра, відмовлялися від поставленого товару, через відсутність пів кілограма свіжого базиліку або відмовлялися приймати товар через те, що водій прибув без рукавичок чи шапочки.

Щодо самих компаній, то частиною з них у минулому цікавилися правоохоронців. Зокрема, ТОВ "Фудгранд" підозрювали у продажі продуктів для дитсадків за завищеними цінами.

З компанією ТОВ "Контракт Продрезерв 5" теж не все чисто. Фірма згадувалась у кількох кримінальних провадженнях до 2020 року. Одне стосувалося отруєння в одній дніпровській школі. У другому йшлось про те, що службовці Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради уклали договори на дератизацію, хоча ці послуги вже були передбачені в контрактах з фірмою "Контракт Продрезерв 5". А третє провадження стосувалося можливого постачання Управлінню освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради гірших продуктів, ніж вимагалось, та заниження порцій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що їдять наші бійці на фронті. Військовий Богдан Волинський, військовий кухар, який проводить свої будні на польовій кухні, розповів про свої страви.