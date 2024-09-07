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На свободі, ситі і при грошах: комбат пояснив, чому не карають відмовників у ЗСУ

Автор
Ігор Тимофєєв
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Не всі бійці гідно несуть військову службу
Не всі бійці гідно несуть військову службу. Фото Міністерство оборони України

За новими нормативами відмовники навіть мають право пільги

Бійці Сил оборони України, які відмовляються від виконання бойових завдань, мають нести кримінальне покарання, однак вони залишаються на свободі і при цьому можуть навіть отримати статус учасника бойових дій (УБД), користуючись усіма належними пільгами.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів бойовий офіцер і командир окремого стрілецького батальйону Роман Ковальов.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у статті: "В самоволку можуть ходити до 30% підрозділу": комбат про ситуацію з покараннями і дивне рішення Ради".

— Відмова від виконання бойового завдання — це вчинок, який має ознаки кримінального злочину (ст. 403 КК України. — Ред.). Як командир я маю таких бійців затримати й протягом доби комусь передати. Але передавати нікому, відмовників у мене ніхто не забирає і вони лишаються у підрозділі. Живуть на тиловому пункті, харчуються, нічого не роблять — максимум якісь господарчі справи, — але мають повний соціальний пакет (можуть лікуватися за державний кошт) і зарплату. Єдине, що у мене в батальйоні це лише 21 тис. гривень, для зняття яких я просто не маю юридичних підстав, а не 50 тис., як в інших підрозділах. Будете сміятися, але за новими нормативами відмовники мають право на УБД, — розповідає комбат.

Та найгірше, за його словами, що відмовники — це "суміш", яка отруює інших. Адже той, хто постійно на позиціях, бачить, що хтось дев'ять місяців нічим не зайнятий, у безпеці, але рівний з ним в правах.

— Як тут не закрастися думці: може, й мені зробити так само? І в цьому разі як командир, я відповідаю перед своїми хлопцями та суспільством за ще одну річ — розподіл справедливості всередині підрозділу. Тобто ті мої козаки, які сумлінно воюють, мають отримувати від командування, суспільства та держави належні їм виплати, нагороди та шану. А ті, хто бігає, уникає всіма способами виконання завдань, ставлячи під удар інших, повинні отримати те, на що вони заслуговують. І це в тому числі кримінальні провадження, відкриття яких я змушений добиватися, проявляючи принциповість, — підсумував Роман Ковальов.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада підтримала законопроєкт про послаблення кримінальної відповідальності за самоволку, здійснену вперше.

Теги:
#комбат #Дезертир #СЗЧ