На свободі, ситі і при грошах: комбат пояснив, чому не карають відмовників у ЗСУ

За новими нормативами відмовники навіть мають право пільги

Бійці Сил оборони України, які відмовляються від виконання бойових завдань, мають нести кримінальне покарання, однак вони залишаються на свободі і при цьому можуть навіть отримати статус учасника бойових дій (УБД), користуючись усіма належними пільгами.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів бойовий офіцер і командир окремого стрілецького батальйону Роман Ковальов.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у статті: "В самоволку можуть ходити до 30% підрозділу": комбат про ситуацію з покараннями і дивне рішення Ради".

— Відмова від виконання бойового завдання — це вчинок, який має ознаки кримінального злочину (ст. 403 КК України. — Ред.). Як командир я маю таких бійців затримати й протягом доби комусь передати. Але передавати нікому, відмовників у мене ніхто не забирає і вони лишаються у підрозділі. Живуть на тиловому пункті, харчуються, нічого не роблять — максимум якісь господарчі справи, — але мають повний соціальний пакет (можуть лікуватися за державний кошт) і зарплату. Єдине, що у мене в батальйоні це лише 21 тис. гривень, для зняття яких я просто не маю юридичних підстав, а не 50 тис., як в інших підрозділах. Будете сміятися, але за новими нормативами відмовники мають право на УБД, — розповідає комбат.

Та найгірше, за його словами, що відмовники — це "суміш", яка отруює інших. Адже той, хто постійно на позиціях, бачить, що хтось дев'ять місяців нічим не зайнятий, у безпеці, але рівний з ним в правах.

— Як тут не закрастися думці: може, й мені зробити так само? І в цьому разі як командир, я відповідаю перед своїми хлопцями та суспільством за ще одну річ — розподіл справедливості всередині підрозділу. Тобто ті мої козаки, які сумлінно воюють, мають отримувати від командування, суспільства та держави належні їм виплати, нагороди та шану. А ті, хто бігає, уникає всіма способами виконання завдань, ставлячи під удар інших, повинні отримати те, на що вони заслуговують. І це в тому числі кримінальні провадження, відкриття яких я змушений добиватися, проявляючи принциповість, — підсумував Роман Ковальов.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада підтримала законопроєкт про послаблення кримінальної відповідальності за самоволку, здійснену вперше.