Гордості стало менше: соціолог розповів про емоції українців на третьому році війни

2022-го року дуже високо піднялась планка самоповаги

Попри затяжну війну з Росією і постійні ракетні удари по мирних жителях, гордість за свою країну залишається домінуючою емоцією українців. Однак останні три роки відсоток таких людей знижується.

Про це "Телеграфу" розповів директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха.

Більше читайте на сайт "Телеграф" в інтерв’ю: "План Путіна працює, але українці готові терпіти задля Перемоги і 100 років, — соціолог Євген Головаха ч. I".

— Оптимальна ситуація в цьому сенсі була в перший рік великої війни. У людей дуже високо піднялась планка самоповаги. А звідси і гордість. Гордість від чого? Від поваги до країни, від самоповаги і так далі. Ми ставили таке питання: "Чи пишаєтесь ви тим, що ви громадянин України?" І більшість завжди пишалася. Але коливання були пов'язані з матеріальним станом, наприклад, в кризу показники були гірші.

Найвищий показник був 2022 — початок 2023 року. Зараз він вже не найвищий, але все одно це переважна більшість. Порівняно з 2022 роком, коли гордість за свою країну відчували під 80-90%, а страх і сум близько 20%, то зараз гордість — все одно три чверті населення відчувають, але страху і суму побільшало на 10%. Тобто до третини наближається цей показник, — зазначив Головаха.

Крім того, за словами вченого, переважна більшість українців асоціює майбутнє країни з надією.

— Коли ми спитаємо, які емоції у вас виникають, коли ви думаєте про майбутнє України (не про сучасну ситуацію), то головна емоція — це надія. Песимізм і страх при думках про майбутнє не такі виразні. Тобто в цілому у майбутнє українці дивляться переважно з надією та оптимізмом, — резюмував Євген Головаха.

Нагадаємо, раніше соціолог назвав "Телеграфу" дві головні емоції українців під час війни.