Чотири доби без світла: в Одесі люди перекривали одну з найбільших вулиць міста (відео)

У місті не планували відключень на 7 та 8 вересня

В Одесі незадоволені жителі однієї із багатоповерхівок перекрили вулицю. За їхніми словами, вони сидять без світла чотири доби.

Відеозаписи стихійного мітингу було оприлюднено у місцевих telegram-каналах. Зокрема, по кадрах, оприлюднених "Одеса Info", можна побачити, що на місці зібралися кілька десятків людей.

У повідомленні вказано, що люди перекрили одну з ділянок Стовпової вулиці, яка є однією з найбільших в Одесі.

На відео видно, що люди вперто не пропускали автомобілі, що призвело до деяких розбіжностей з водіями.

Варто зазначити, що в Україні на 7 вересня відключення не запроваджувалися, як не заплановано вони й на 8 вересня. Втім, з 4 по 6 вересня область опинилися в полоні негоди, внаслідок якої найбільше постраждали Одеський та Білгород-Дністровський райони.

Згідно з повідомленням ДТЕК, станом на 7 вересня всі населені пункти були знову підключені до мережі.

"За весь період негоди енергетики відремонтували 91 повітряну лінію, заживили 1743 трансформаторні підстанції та відновили електропостачання для 81 тисячі клієнтів у 248 населених пунктах", — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 5 вересня в Одесі випало 70% місячної норми опадів. Дощ був настільки сильним, що вісім вулиць довелося перекрити через затоплення.