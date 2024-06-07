Экзотики стало меньше: Минобороны обновило каталог продуктов для ВСУ

Наибольшие изменения в каталоге касаются мяса

Каталог продуктов, которые заказывают для военных ВСУ претерпел небольшие изменения, однако не революционные. Было чуть более 400 позиций – осталось чуть меньше 400 позиций.

Об этом сообщает проект "Наші гроші". Отмечают, что главное впечатление от введенных Минобороны изменений в том, что они должны немного упростить жизнь поставщикам.

"Убраны экзотические позиции типа осетра и спаржи, через которые начпроды могли устраивать "вырванные годы" поставщикам из-за основной коррупционной схемы в основе каталога", — говорится в статье.

Что касается деталей коррупционной схемы, то, как отмечают журналисты издания, старая снабженческая мафия занижала цены на продукты, которые начпроды не заказывали (например, осетр), и завышали цены на ходовые (картофель и воду).

"В результате суммарная стоимость комплекта по каталогу получалась гораздо ниже суммарной цены у добропорядочного поставщика (он должен был писать в своем тендерном предложении подлинные рыночные цены осетра и спаржи, поэтому его заявка была априори дороже тех участников торгов, которые знали заранее, что начпроды их не подставят заказом ценной экзотики)", — говорится в статье.

Наибольшие изменения в каталоге затронули мясо и мясные продукты. Так, из семи видов телятины осталась только замороженная лопатка без кости, а из семи видов индюшатины остались замороженные бедро и филе.

Что касается рыбы, то вышеупомянутого осетра, а также камбалу, сома и сайру, заменили стейком зубатки, печенью трески (консерва) и толстолобиком.

"Исчезли мак и свежий базилик, крупы быстрого приготовления (остались обычные), каша "геркулес", разные хлопья с фруктами, готовые к употреблению свекла и морковь, быстрорастворимый фруктовый напиток, кондитерские сливки, фруктовое желе в ассортименте", — пишут журналисты.

Также спаржа была заменена стручковой фасолью, а вместо свежей клюквы теперь будут закупать мороженую. Потешило журналистов, что вместо "шампіньйонів" теперь указаны "печериці", а вместо российского сыра – "сыр твердый (украинский ассортимент)".

Что касается компаний-поставщиков, то после саботажа предыдущих "Государственный оператор тыла" нанял несколько новых фирм. Как отмечают журналисты, после этого старые начпроды некоторым из них устроили настоящий террор: заказывали редкого осетра, отказывались от поставленного товара, из-за отсутствия полкилограмма свежего базилика или отказывались принимать товар из-за того, что водитель прибыл без перчаток или шапочки.

Что касается самих компаний, то частью из них в прошлом интересовались правоохранители. В частности, ООО "Фудгранд" подозревалось в продаже продуктов для детсадов по завышенным ценам.

С компанией ООО "Контракт Продрезерв 5" тоже не все чисто. Фирма упоминалась в нескольких уголовных производствах до 2020 года. Одно касалось отравления в одной днепровской школе. Во втором говорилось, что служащие Департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета заключили договоры на дератизацию, хотя эти услуги уже были предусмотрены в контрактах с фирмой "Контракт Продрезерв 5". Третье производство касалось возможной поставки Управлению образования исполнительного комитета Новомосковского городского совета худших продуктов, чем требовалось, и занижения порций.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что едят наши бойцы на фронте. Военный Богдан Волынский, военный повар, проводящий свои будни на полевой кухне, рассказал о своих блюдах.