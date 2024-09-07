Україна — Албанія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Синьо-жовті стартують у новому розіграші Ліги націй УЄФА

У суботу, 7 вересня, збірна України проведе матч 1-го туру Ліга націй УЄФА проти команди Албанії. До цього Синьо-жовті провалилися на чемпіонаті Європи-2024.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Албанія. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Україна — Албанія — початок о 21:45 (оновлюється)

Ліга націй для багатьох сприймається як другорядний турнір, проте для Синьо-жовтих критично важливо добре виступити на турнірі, щоб опинитися в першому кошику (топ-12 команд в УЄФА) перед жеребкуванням відбору на чемпіонат світу-2026. Також є можливість вийти на Мундіаль через плей-оф Ліги націй. Наразі наша збірна йде на 13-му місці у рейтингу УЄФА. Жеребкування відбору на ЧС-2026 відбудеться у грудні 2024 року.

Матч Україна — Албанія буде доступним для безплатного перегляду у прямому ефірі. Додамо, що букмекери напередодні оцінили шанси команд.

Нагадаємо, Україна виступає у Лізі націй у групі B1 разом із Грузією, Албанією та Чехією. На сайті "Телеграф" доступний розклад та результати всіх матчів Синьо-жовтих у 2024 році.