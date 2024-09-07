Збірна України провально стартувала у Лізі націй (відео)

Синьо-жовті розпочали новий відбірний цикл

У суботу, 7 вересня, збірна України провела матч першого туру Ліги націй УЄФА проти команди Албанії. Це був перший поєдинок Синьо-жовтих після провального Євро-2024.

Зустріч, що відбулася у Празі на стадіоні "Літна", завершилася з рахунком 1:2 на користь Албанії. Про це повідомляє "Телеграф".

У першому таймі збірна України створила перший момент лише на 43-й хвилині, до цього наша команда грала у повільний, в’язкий футбол фактично без гостроти в атаці, а ось албанцям іноді вдавалися непогані атаки.

Після перерви Синьо-жовті значно збільшили швидкість гри, що призвело до гола у виконанні Юхима Коноплі. Однак Орли відігралися вже в наступній атаці — відзначився Ардіан Ісмайлі. Ще за кілька хвилин Албанія вийшла вперед у блискучій контратаці – гол на рахунку Ясіра Асані. На жаль, українці не змогли організувати штурм воріт гостей, і зустріч завершилася домашньою поразкою підопічних Реброва.

Україна – Албанія – 1:2

Голи: Конопля (49) – Ісмайлі (54), Асані (66)

Попередження: Асані (68)

Україна: Трубін, Миколенко, Забарний, Матвієнко, Конопля, Бражко (Маліновський, 81), Шапаренко (Ванат, 72), Судаков (Ярмоленко, 72), Кабаєв (Піхальонок, 72), Яремчук, Циганков (Зінченко, 81)

Албанія: Стракоша, Мітай, Кумбула, Ісмайлі, Хюсай, Рамадані, Аслані, Асані, Н.Байрамі (Ходжа, 77), Лячі (Беріша, 72), Манай

Повний відеоогляд матчу буде доступний пізніше.

Зазначимо, збірна України виступає у Лізі націй у групі 1 дивізіону B разом з Албанією, Чехією та Грузією. Цей турнір для багатьох сприймається як другорядний, проте для Синьо-жовтих критично важливо виступити тут добре. Результати в Лізі націй можуть спростити нашій команді відбір на ЧС-2026, також турнір може стати запасним шляхом на Мундіаль у разі провалу в європейській кваліфікації.

У разі перемоги у квартеті Синьо-жовті піднімуться у дивізіон А. Команда, яка займе 4 місце, вилетить у дивізіон С. Зазначимо, у першому турі Грузія здолала Чехію (4:1). Вже 10 вересня українці зіграють проти чехів, а албанці з грузинами.

Нагадаємо, футболіста збірної України Артема Довбика номіновано на "Золотий м’яч". Нещодавно форвард перейшов із "Жирони" у "Рому".