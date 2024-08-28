Паралімпійські ігри у Парижі: медальний залік (оновлюється)

Ігри продовжаться з 28 серпня по 8 вересня

У середу, 28 серпня, у Парижі помпезною церемонією відкриття стартують XVII Паралімпійські літні ігри. Столиця Франції вперше приймає Паралімпіаду.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги неофіційний медальний залік Паралімпійських ігор-2024 у Парижі. Перші медалі на змаганнях розіграють у четвер, 29 серпня.

Медальний залік Паралімпійських-2024 у Парижі (оновлюється)

На Паралімпіаді-2024 виступлять близько 4400 спортсменів із рекордних 168 делегацій. Три країни – Еритрея, Кірибаті та Косово – дебютують на Паралімпійських іграх у французькій столиці. Атлети з усього світу змагатимуться за медалі у 22 видах спорту. Україну на іграх представлять 140 спортсменів, які виступатимуть у 17 видах спорту.

До речі, як і у випадку з олімпійськими медалями, на лицьовій стороні паралімпійських медалей вбудовано оригінальний шматок заліза з Ейфелевої вежі у формі шестикутника, на якому вигравірувано емблему Парижа 2024.

Нагадаємо, збірна України посіла на Олімпіаді-2024 у Парижі 22-е місце. Наша команда зуміла здобути 12 нагород (3 золотих, 5 срібних та 4 бронзових), що є найкращим результатом Синьо-жовтих за останні 12 років.