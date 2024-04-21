"Утро вечера мудренее": лише одиниці знають, як правильно сказати це українською

Прямий переклад фрази буде грубою калькою з російської мови

З кожним днем українська мова стає все більш поширеною та популярною, проте водночас відчутно зростає частота використання кальки та необхідність роботи над помилками. Так, наприклад, деякі допускають використання в українській мові фрази "ранок мудріший за вечір", допускаючи прямий переклад відомого російського фразеологізму "утро вечера мудренее", але це калька.

"Телеграф" зібрав список українських висловів, які можна використовувати замість російського "утро вечера мудренее":

Ніч-мати дасть пораду.

Ніч додасть розуму.

Ранок покаже.

Ранок покаже, що вечір не скаже.

Завтра буде видніше.

Година вранці варта двох увечері.

На вечірню заваду вранці є розрада.

Ввечері завада, вранці розрада.

Ніч порядниця матері.

Вечір думає, ранок знає.

Треба з цим переспати.

Завтра буде видно.

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