Чи важко змінити військову частину: адвокат пояснив нюанси переведення по службі
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За сімейними обставинами перевестися з однієї частини в іншу складно, але реально
Військовослужбовець чи військовослужбовиця можуть перевестися з однією військової частину в іншу. С деякі умови та порядок дій.
Про них розповів адвокат Євген Середницький. Подробиці він озвучив в етері КИЇВ24.
Правозахісник наголосив, що за сімейними обставинами перевестися з однієї частини в іншу набагато складніше. Однак це можливо.
"Наголошую, стосовно сімейних обставин – дуже складно перевестись. Однак якщо у нас сімейні обставини такі, як: хвороба батьків, наявність неповнолітніх дітей на утриманні, або хвороба дружини, яку ми забезпечуємо і хочемо перевестися до місцевості свого безпосереднього проживання. Потрібно звертатися до свого керівника.", — пояснив він.
Євген Середницький дав, що у випадку відсутності реакції, слід звертатися до вищого керівництва, писати заяви, скарги та дзвонити на гарячу лінію
Зазначимо, що бувають випадки, коли новобранців відправляють служити не у ті частини, куди б їм хотілося. Або можуть виникати життєві обставини, через які бійцю дійсно треба передислокуватися. Тоді й виникає потреба перевестися в інший підрозділ. Право на переведення з частини можливе за кількох умов:
- за станом здоров’я згідно з висновком ВЛК;
- за сімейними обставинами;
- у разі службової необхідності;
- у разі проведення організаційних заходів;
- за висновком службової характеристики.
Раніше "Телеграф" розповів, що робити обмежено придатному до служби, якщо він не може виконувати бойові завдання.