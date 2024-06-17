Чи важко змінити військову частину: адвокат пояснив нюанси переведення по службі

За сімейними обставинами перевестися з однієї частини в іншу складно, але реально

Військовослужбовець чи військовослужбовиця можуть перевестися з однією військової частину в іншу. С деякі умови та порядок дій.

Про них розповів адвокат Євген Середницький. Подробиці він озвучив в етері КИЇВ24.

Правозахісник наголосив, що за сімейними обставинами перевестися з однієї частини в іншу набагато складніше. Однак це можливо.

"Наголошую, стосовно сімейних обставин – дуже складно перевестись. Однак якщо у нас сімейні обставини такі, як: хвороба батьків, наявність неповнолітніх дітей на утриманні, або хвороба дружини, яку ми забезпечуємо і хочемо перевестися до місцевості свого безпосереднього проживання. Потрібно звертатися до свого керівника.", — пояснив він.

Євген Середницький дав, що у випадку відсутності реакції, слід звертатися до вищого керівництва, писати заяви, скарги та дзвонити на гарячу лінію

Зазначимо, що бувають випадки, коли новобранців відправляють служити не у ті частини, куди б їм хотілося. Або можуть виникати життєві обставини, через які бійцю дійсно треба передислокуватися. Тоді й виникає потреба перевестися в інший підрозділ. Право на переведення з частини можливе за кількох умов:

за станом здоров’я згідно з висновком ВЛК;

за сімейними обставинами;

у разі службової необхідності;

у разі проведення організаційних заходів;

за висновком службової характеристики.

Раніше "Телеграф" розповів, що робити обмежено придатному до служби, якщо він не може виконувати бойові завдання.