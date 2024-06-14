Мобілізація в Україні: чи будуть призивати аспірантів

У законі прописано, хто має право на відстрочку

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він вносить зміни до правил мобілізації студентів і аспірантів під час війни.

Зокрема у документі зазначено, що право на відстрочку від мобілізації мають всі здобувачі третього освітньо-наукового рівня — аспіранти. При цьому це не залежить від форми навчання.

Варто зазначити, що перша версія проєкту закону №10449 передбачала, що право на відстрочку не отримають ті аспіранти, які навчаються за контрактною формою. Тобто ті хто навчаються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Проте згодом у Верховній Раді вирішили, що не може бути відмінностей між тими, хто навчається в аспірантурі на контрактній основі, і тими, хто здобуває освіту на бюджеті. Мобілізація аспірантів, що відбувалась би за такої умови, порушувала б Конституцію України та принцип рівності.

Згодом Комітет Верховної Ради України з питань освіти і науки своїм рішенням рекомендував виключити норму про аспірантів-контрактників з тексту проголосованого в першому читанні проєкту закону. Ухвалений парламентом закон не містить цих антиконституційних положень. Тому аспіранти контрактної та бюджетної форм навчання мають відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в новому законі про мобілізацію визначено перелік хвороб очей, із якими не можуть призвати на службу. Вони поділені на дев’ять основних категорій.