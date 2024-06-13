Ухвалено кілька важливих змін щодо мобілізації, броні та ВЛК. Все, що треба знати

"Дистанційка" для українців за кордоном, "залізна бронь" для посадовців та багато інших принципових цікавинок

Кабінет міністрів України у середу, 12 червня, опублікував постанову від 7 червня 2024 року №675, якою вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ №1487, і нещодавно прийнятого Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, згідно з урядовою постановою від 16 травня 2024-го (№560).

"Телеграф" розбирався з основними ключовими нововведеннями, які запровадив уряд своєю новою постановою.

Скасована вимога щодо висновку ЛКК для деяких осіб-доглядачів

В оновленому порядку Кабінет міністрів прибрав з умов відстрочки для доглядачів-осіб, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю II групи обов’язкову наявність висновку ЛКК, який мала подати особа, що потребує догляду (ЛКК — лікарсько-консультаційна комісія; висновок ЛКК є документом, який підтверджує необхідність здійснення догляду).

Ці зміни внесені до підпункту 13 пункту 1 додатка 5 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою КМУ від 16 травня 2024 р. № 560, а саме у графу "Документи, що підтверджують право на відстрочку".

Таким чином, документи, що надають для відстрочки особи, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі), є наступними:

— для особи, яка зайнята доглядом, — документи, що підтверджують родинні зв’язки, та один із документів що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобов’язаними та які зобов’язані за законом утримувати одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, здійснювати догляд за ними (інвалідність такої особи, її потребу у постійному догляді, перебування під арештом (крім домашнього арешту), відбування покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі, документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) (додаток 8), у якому зазначаються відомості про відсутність інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд);

— для особи, яка потребує догляду, — один із документів, що підтверджує інвалідність особи, яка потребує піклування (довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики).

Оновлений порядок ведення військового обліку та проведення призову

З повним текстом оновленого порядку можна ознайомитися, перейшовши за посиланням.

Деякі послаблення щодо проходження ВЛК

Окрім того, постанова КМУ №675 уточнює, що відтепер військово-лікарську комісію (ВЛК) не потрібно проходити в рамках процедури бронювання військовозобов’язаного громадянина, а також тим, кому не виповнилося 25 років.

Зокрема, своїм новим документом Кабмін вніс відповідні зміни до:

— порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів № 1487 від 30 грудня 2022 року;

— порядку про призов громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період № 560 від 16 травня 2024 року.

За новими правилами, під час дії воєнного стану призовників мають відправляти на проходження ВЛК лише у тому разі, якщо їх прийняли на військову службу в добровільному порядку (пункт 22 Порядку організації та ведення військового обліку).

А військовозобов’язані громадяни, яким ще немає 25 років, взагалі не повинні відправляти на військово-лікарську комісію для проходження обов'язкового медичного огляду (другий абзац пункту 66 Порядку). Але це стосується чоловіків, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу.

Також під час мобілізації процедура відстрочки від призову теж не передбачає направлення громадян на ВЛК (пункт 69).

Не передбачатиме ВЛК і процедура надання відстрочки для певних посадовців.

Які саме чиновники уникнуть служби через "бронь"

До останніх змін визначалось, що питання надання відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації заброньованим на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями комісією не розглядаються.

Але після внесених змін уряд уточнив, що комісії при ТЦК саме не будуть розглядати питання надання відстрочок заброньованим за підприємствами, установами і організаціями, а також посадовим (службовим) особам, зазначеним у підпунктах 16-23 пункту 1 додатка 5 до Порядку №560.

Йдеться зокрема про наступні категорії посадових та службових осіб, стосовно яких питання надання відстрочок комісія при ТЦК не буде розглядати:

— керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

— народні депутати України;

— судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя (ВРП), члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник служби дисциплінарних інспекторів ВРП, його заступник, дисциплінарні інспектори ВРП;

— Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

— Голова та інші члени Рахункової палати;

— працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міноборони, Збройних Сил, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, апарату МВС та експерти установ експертної служби МВС;

— дипломатичні службовці, які займають дипломатичні посади, МЗС, а також особи, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол;

— державні службовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, що безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України.

При цьому відстрочка посадовим (службовим) особам, зазначеним в підпунктах 16—23 пункту 1 додатка 5, надається на строк їх перебування на відповідній посаді територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), зазначеним в абзаці другому пункту 58 цього Порядку.

У разі ж звільнення зазначених посадових (службових) осіб чи переведення на посаду, не зазначену в підпунктах 16-23 пункту 1 додатка 5, відповідний орган державної влади, інший державний орган в одноденний строк інформує шляхом надсилання листа відповідний ТЦК, який оформив військовозобов’язаному відстрочку, для її анулювання, а також територіальний центр комплектації, у яких така особа перебуває на військовому обліку.

Дистанційний військовий облік

Для громадян України, що виїхали за кордон, прописали можливість дистанційно стати на військовий облік. Зокрема, як уточнюється в урядовій постанові, взяття на військовий облік здійснюється за наявності закордонного паспорта у разі подання заяви про взяття на такий облік через закордонну дипломатичну установу України відповідно до підпункту 10-1 пункту 1 додатка 2 та військово-облікового документа, якщо він виданий і не втрачений.

При цьому вказується, що українці, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк понад 3 місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою КМУ від 16 травня 2024 р. № 563 стати на військовий облік на вибір одним з таких способів:

— прибуття особисто до ТЦК;

— шляхом подання заяви про взяття на військовий облік у довільній формі разом із відомостями, визначеними додатком 4 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та копії першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон до ТЦК (яким такого цивільного українця зняли з військового обліку) через закордонну дипломатичну установу України.

Тим часом, як повідомлялось раніше, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає можливість передачі функцій ТЦК до цивільних органів. Ідея виникла на тлі частих скандалів.

Також "Телеграф" писав, у якому випадку мобілізуватимуть багатодітних батьків. За законом, вони можуть піти на війну лише добровільно. Проте є декілька важливих нюансів.