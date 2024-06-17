Трудно ли поменять воинскую часть: адвокат объяснил нюансы перевода по службе

По семейным обстоятельствам перевестись из одной части в другую сложно, но реально

Военнослужащий или военнослужащая могут перевестись из одной воинской части в другую. Есть некие условия и порядок действий.

О них рассказал адвокат Евгений Средницкий. Подробности он озвучил в эфире КИЕВ24.

Правозащитник подчеркнул, что по семейным обстоятельствам перевестись из одной части в другую гораздо сложнее. Однако это возможно.

"Однако, если у нас семейные обстоятельства такие, как: болезнь родителей, наличие несовершеннолетних детей на иждивении, или болезнь жены, которую мы обеспечиваем и хотим перевестись в местность своего непосредственного проживания. Нужно обращаться к своему руководителю", — объяснил он.

Евгений Середницкий добавил, что в случае отсутствия реакции следует уже обращаться к высшему руководству, писать заявления, жалобы и звонить на горячую линию.

Отметим, что бывают случаи, когда новобранцев отправляют служить не в те части, куда бы им хотелось. Или могут возникать жизненные обстоятельства, по которым бойцу действительно нужно передислоцироваться. Тогда и возникает необходимость перевестись в другое подразделение. Право на перевод с части возможно при нескольких условиях:

по состоянию здоровья согласно заключению ВЛК;

по семейным обстоятельствам;

в случае служебной необходимости;

в случае проведения организационных мероприятий;

по заключению служебной свойства.

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