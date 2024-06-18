"Це парадокс, але...": генсек НАТО сказав, що допоможе закінчити війну в Україні

Союзники НАТО надали безпрецедентний рівень підтримки

Тривалість військової агресії РФ залежить, зокрема, від надійності оборонної допомоги Заходу України. Не можна допускати, щоб у наданні підтримки були прогалини, оскільки це може мати серйозні наслідки.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише пресслужба Альянсу. Під час візиту до США та виступу в аудиторії Wilson Center у Вашингтоні він відповів на запитання журналістів, у тому числі й про майбутній саміт у липні. Генсек наголосив, що однією з головних тем на заході буде Україна.

"Після повномасштабного вторгнення Росії союзники по НАТО надали безпрецедентний рівень підтримки. Це було необхідно для українців, щоб дати відсіч і вижити як суверенна нація. Але цієї зими та навесні ми спостерігали серйозні затримки та прогалини у наданні підтримки, що мало наслідки на передовій", — сказав Столтенберг.

Він наголосив, що не можна допустити того, щоб це повторилося знову.

"Ось чому я очікую, що на саміті лідери Альянсу погодяться з тим, що НАТО керуватиме координацією та наданням допомоги з питань безпеки та навчання для України", — пояснив генсек.

З цією метою Столтенберг запропонував довгостроковий фонд "зі свіжим фінансуванням щороку."

"Чим надійніша буде наша довгострокова підтримка, тим швидше Москва зрозуміє, що не може на нас чекати, і тим швидше закінчиться ця війна. Це може здатися парадоксом, але шлях до миру — це більше зброї для України", — пояснив він.

Варто додати, що Столтенберг привітав пакет допомоги для України на 60 мільярдів доларів, прийнятий Конгресом США у квітні поточного року.

"Це важливо та доповнює зусилля інших членів НАТО", — підсумував генсек.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Альянс не зміг погодити план фінансування України. Столтенберг каже, що союзники продовжують працювати над планом і можуть уявити його вже на саміті НАТО, який відбудеться 9-11 липня.