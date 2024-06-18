"Это парадокс, но...": генсек НАТО сказал, что поможет закончить войну в Украине

Союзники по НАТО предоставили беспрецедентный уровень поддержки

Продолжительность военной агрессии РФ зависит, в частности, от надежности оборонной помощи Запада Украине. Нельзя допускать, чтобы в оказании поддержки были пробелы, так как это может иметь серьезные последствия.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет пресс-служба Альянса. В ходе визита в США и выступления в аудитории Wilson Center в Вашингтоне он ответил на вопросы журналистов, в том числе, и о предстоящем саммите в июле. Генсек подчеркнул, что одной из главных тем на мероприятии будет Украина.

"После полномасштабного вторжения России союзники по НАТО предоставили беспрецедентный уровень поддержки. Это было необходимо для украинцев, чтобы дать отпор и выжить как суверенная нация. Но этой зимой и весной мы наблюдали серьезные задержки и пробелы в оказании поддержки, что имело последствия на передовой", — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что нельзя допустить того, чтобы это повторилось снова.

"Вот почему я ожидаю, что на саммите лидеры Альянса согласятся с тем, что НАТО будет руководить координацией и оказанием помощи по вопросам безопасности и обучения для Украины", — объяснил генсек.

С этой целью Столтенберг предложил долгосрочный фонд "со свежим финансированием каждый год."

"Чем надежнее будет наша долгосрочная поддержка, тем быстрее Москва поймет, что не может нас ждать, и тем быстрее закончится эта война. Это может показаться парадоксом, но путь к миру — это больше оружия для Украины", — пояснил он.

Стоит добавить, что Столтенберг приветствовал пакет помощи для Украины на 60 миллиардов долларов, который был принят Конгрессом США в апреле текущего года.

"Это важно и дополняет усилия других членов НАТО", — подытожил генсек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Альянс не смог согласовать план финансирования Украины. Столтенберг говорит, что союзники продолжают работать над планом и могут представить его уже на саммите НАТО, который пройдет 9-11 июля.