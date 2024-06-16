"Не вистачить, щоб перемогти": Зеленський різко висловився про західну воєнну допомогу

Допомога спізнюється

Україна працює над посиленням пакетів воєнної допомоги від союзників. Це потрібно, тому що наявних не вистачить, щоб забезпечити їй перемогу.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час пресконференції на Саміті миру у Швейцарії. За його словами, вже є серйозні пакети допомоги міжнародних партнерів.

"Чи достатньо її (допомоги — ред.), щоб перемогти? Ні. Чи спізнюється вона? Так", — сказав Зеленський. При цьому він наголосив, що Україна працює над посиленням цих пакетів.

Як повідомлялося раніше, генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що члени Альянсу повинні виділяти не менше 40 мільярдів євро на рік, щоб забезпечити рівномірне безперебійне постачання потрібного Україні озброєння.

Примітно, що члени НАТО так і не змогли його погодити. Тепер його розглянуть ще раз, але вже на саміті НАТО у липні.

Водночас на саміті "Великої сімки" підтвердили намір надати Україні до кінця року кредит на суму 50 мільярдів доларів. Його погашатимуть шляхом прибутків від заморожених російських активів.