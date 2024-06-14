НАТО не погодило план допомоги Україні на 40 млрд. на рік: Столтенберг озвучив нові терміни

У НАТО назвали нову дату, до якої планують підготувати план

Члени НАТО так і не змогли погодити план фінансування України. Згідно з ним, Україна мала гарантовано отримувати від союзників пакет допомоги на суму 40 млрд євро на рік.

Про це під час пресконференції у Брюсселі заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає "Європейська правда". За словами Столтенберга, союзники України продовжать працювати над планом і можуть подати його вже на саміті НАТО, який відбудеться 9-11 липня.

"Нам ще потрібно виконати роботу над узгодженням наших позицій щодо обсягу довгострокової фінансової допомоги та вступу України до саміту у Вашингтоні", – сказав генсек НАТО.

План передбачає, що військова допомога Україні стане обов’язковою для всіх членів Альянсу, який координуватиме постачання зброї. Координуватимуть поставки в Україну командні структури НАТО під керівництвом генерала Крістофера Каволі.

Нагадаємо, що раніше Єнс Столтенберг назвав суму щорічної допомоги, яку НАТО має надати Україні. Він зазначив, що затримки із наданням допомоги більше не повинні повторюватися.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Росії висловилися про воєнний конфлікт із НАТО. Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що підготовка вже триває.