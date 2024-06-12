Допомога стане обов’язковою: НАТО готується затвердити план на 40 млрд доларів на рік для України

У НАТО нагадали, як затримка військової допомоги від США позначилася на ситуації на фронті

У четвер, 13 червня, міністри оборони НАТО проведуть засідання, на якому планують затвердити план виділення Україні зброї на 40 млрд доларів на рік. Це означає, що допомога Україні стане обов’язковою для всіх членів Альянсу, який координуватиме постачання зброї.

Про це на пресконференції перед засіданням міністрів оборони країн альянсу в Брюсселі сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг. Альянс хоче, щоб підтримка України стала передбачуваною і більше не страждала ситуація на фронті через затримки зброї.

Столтенберг наголосив, що цей план є ключовим елементом пакета допомоги Україні на Вашингтонському саміті, поряд із довгостроковими фінансовими зобов’язаннями. З початку повномасштабного вторгнення країни НАТО надавали Україні щороку військову допомогу на 40 млрд доларів і мають намір зберегти цей рівень і надалі.

"Ми повинні підтримувати цей рівень підтримки як мінімум і настільки довго, наскільки це буде потрібно, щоб прискорити висновок у Москві про те, що Росія не може нас перечекати", — сказав Столтенберг.

Координуватимуть постачання зброї в Україну командні структури НАТО під керівництвом генерала Крістофера Каволі, який займається цим питанням і зараз. За словами Столтенберга, сьогодні вже працює група із забезпечення допомоги Україні в Лісабоні, яка збирає разом різні пакети допомоги, види зброї, запчастини, необхідні боєприпаси та координує тренування українських військових.

При цьому генсек Альянсу підтвердив, що Угорщина не братиме участі у постачанні летальної зброї в Україну та у відправленні туди своїх інструкторів, але братиме участь у фінансуванні "бюджету НАТО". Своє рішення союзники вирішили ухвалити на тлі недавньої ситуації за допомогою від США, виділення якої не могли погодити пів року.

"Ми бачили, що США 6 місяців погоджували додаткову допомогу Україні, ми також бачимо, що не всі країни НАТО поставили зброю. Якщо ми перетворимо це з добровільних поставок на зобов’язання перед НАТО, то, звичайно, поставки стануть масштабнішими та надійнішими. Різниця в тому, що тоді ми будемо використовувати командну структуру і спільне фінансування НАТО. Чим довше йде війна, тим важливіша для нас передбачуваність, звітність і справедливий розподіл витрат", — сказав Йєнс Столтенберг

Також "Телеграф" розповідав про те, що Джо Байден погоджується передати Україні повноцінну батарею ЗРК Patriot. Але прибуде вона не зі США.

Німеччина також передасть Україні батарею ЗРК Patriot. Президент України Володимир Зеленський побував на військовій базі, де тренують українських військових та показав ППО, які незабаром захищатимуть небо над Україною.