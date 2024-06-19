Їжа, одяг, ресторани. Що та наскільки подорожчає через економічне бронювання

Виробники можуть підняти ціни через додаткові витрати на бронювання персоналу

В Україні вже найближчим часом можуть запустити економічне бронювання — бізнес буде оформлювати відстрочку від мобілізації для своїх працівників. Ціна питання — від 20 до 35 тисяч на місяць — точну суму пропишуть у Податковому кодексі. Додаткові витрати можуть вплинути на ціни на товари та послуги й прискорити інфляцію в Україні, — кажуть експерти.

Економіст Олексій Кущ зазначив, що економічне бронювання виявиться по кишені далеко не всім.

"Воно не підходить бізнесу з великою часткою зарплатного фонду в структурі собівартості. Мова йде передусім про послуги — це ресторани, готелі, сфера торгівлі. Частка витрат на персонал там сягає 50%. Також велика вона в трудомістких виробництвах, наприклад, легпромі — до 40%, Натомість у машинобудуванні оплата персоналу — то лише до 20% від собівартості, левова частка там — матеріальні витрати. У металургії відсоток ще нижчий — усього 5%, в агросекторі — до 10%", — пояснив "Телеграфу" Кущ.

Директор Інституту професійних кваліфікацій при Конфедерації роботодавців України Родіон Колишко каже, що в металургії частка витрат на зарплати в собівартості продукції не перевищує 10%, тоді як, наприклад, в IT -95%. "Багато що залежить від логістики, вартості сировини та енергії", — додав він.

За словами Куща, цінники на багато товарів і послуг точно зростуть. Економічне бронювання навіть може додати 0,5-1,5% до річної інфляції.

Наскільки й що саме може подорожчати? За словами економіста, приблизно на 25% може зрости собівартість послуг та одягу. Продукти отримають плюс 5-7% до цінника. Тоді як, наприклад, вартість металургійної продукції зміниться несуттєво — усього на 1-2%.

Втім, на підвищення цін зараз впливають і інші чинники — зростання тарифів на електроенергію та перебої з її постачанням, а також девальвація гривні. Тому якою саме буде націнка за бронювання, залежить ще й від платоспроможності споживачів.