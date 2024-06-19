Еда, одежда, рестораны. Что и насколько подорожает из-за экономического бронирования

Производители могут поднять цены из-за дополнительных затрат на бронирование персонала

В Украине уже в ближайшее время может запустить экономическое бронирование — бизнес будет оформлять отсрочку от мобилизации для своих работников. Цена вопроса – от 20 до 35 тысяч в месяц – точную сумму пропишут в Налоговом кодексе. Дополнительные расходы могут повлиять на цены на товары и услуги и ускорить инфляцию в Украине, говорят эксперты.

Экономист Алексей Кущ отметил, что экономическое бронирование окажется по карману далеко не всем.

"Оно не подходит бизнесу с большой долей зарплатного фонда в структуре себестоимости. Речь идет прежде всего об услугах — ресторанах, гостиницах, сфере торговли. Доля расходов на персонал там достигает 50%. Также велика она в трудоемких производствах, например, легпроме — до 40%. А в машиностроении оплата персонала — это лишь до 20% от себестоимости, львиная доля там — материальные затраты. В металлургии процент еще ниже – всего 5%, в агросекторе – до 10%", – пояснил "Телеграфу" Кущ.

Директор Института профессиональных квалификаций при Конфедерации работодателей Украины Родион Колишко говорит, что в металлургии доля затрат на зарплаты в себестоимости продукции не превышает 10%, в то время как, например, в IT -95%.

"Многое зависит от логистики, стоимости сырья и энергии", — добавил он.

По словам Куща, ценники на многие товары и услуги точно вырастут. Экономическое бронирование может даже прибавить 0,5-1,5% к годовой инфляции.

Насколько и что может подорожать? По словам экономиста, примерно на 25% может возрасти себестоимость услуг и одежды. Продукты получат плюс 5-7% к ценнику. В то время как, например, стоимость металлургической продукции изменится несущественно — всего на 1-2%.

Впрочем, на повышение цен сейчас влияют и другие факторы — рост тарифов на электроэнергию и перебои с ее снабжением, а также девальвация гривны. Потому какой именно будет наценка за бронирование, зависит еще и от платежеспособности потребителей.