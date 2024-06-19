Якщо економічне бронювання запровадять: названо несподіваний для українців ефект

Забронювати працівника дорожче, ніж виплатити йому середню зарплату

Економічне бронювання працівників на підприємствах може призвести до неочікуваних наслідків для економіки. Зокрема, можуть зрости ціни на продукти та послуги.

Ба більше, економічне бронювання може навіть збільшити інфляцію. Про це "Телеграфу" розповіли експерти в рамках обговорення "Економічне бронювання. Скільки треба заробляти, скільки — платити і що буде з цінами"

Тариф на бронювання буде вищим, аніж середня зарплата в Україні. Тобто платне бронювання — це ніби компанії в один момент більш аніж удвічі підвищать зарплати своїм працівникам.

Це, за словами засновника і CEO рекрутмент-провайдера Alcor, представника асоціації IT Ukraine у США Дмитра Овчаренка, дійсно може спровокувати підвищення цін на товари й послуги. Будуть змушені підвищувати вартість товарів і компанії, що не отримають доступу до бронювання, бо їм доведеться підвищувати зарплати, щоб втримати персонал.

Фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає, що цінники точно зростуть. Економічне бронювання навіть може додати 0,5—1,5% до річної інфляції. За словами економіста, приблизно на 25% може зрости собівартість послуг та одягу. Продукти отримають плюс 5—7% до цінника. Тоді як, наприклад, вартість металургійної продукції зміниться несуттєво — усього на 1—2%.

Втім, на підвищення цін зараз впливають й інші чинники — зростання тарифів на електроенергію та перебої з її постачанням, а також девальвація гривні. Тому націнку на бронювання можуть і знизити. Бізнесу доведеться стримувати свої апетити, адже платоспроможність українців не росте і переплачувати за заброньованих виробником працівників споживачі навряд чи згодяться.

Раніше "Телеграф" писав, що через постійні відключення світла, а також підняття тарифів на нього деякі виробництва змушені підіймати ціни на свою продукцію. Скоро здорожчання торкнеться і хліба.