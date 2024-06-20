Мобілізація по-новому: які підприємства підпадатимуть під бронювання
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У Міноборони пояснили, хто саме підпадає під бронювання
У період мобілізації та на воєнний час в Україні військовозобов’язані можуть бути заброньовані за органами держвлади, іншими держорганами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями. Є певний список.
Детально про це розповіли у Міністерстві оборони. Про це пише видання РБК-Україна.
Так, до організацій, установ та підприємств відносять:
- ті, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);
- здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;
- які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Водночас у МО наголосили, що список підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, включає (але не обмежується):
- підприємства, установи та організації паливно-енергетичного комплексу;
- підприємства, які обслуговують системи життєзабезпечення; виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд;
- спеціалізовані установи ООН, закордонних дипломатичних установ в Україні, закордонних дипломатичних установ України, представництв міжнародних організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період тощо.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки потрібно заробляти ФОП, щоб отримати право на бронь від мобілізації.