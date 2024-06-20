Закон о демобилизации будет? В Раде назвали дату и главное условие

Основные положения демобилизации должен подготовить Кабмин

Законопроект о демобилизации может быть зарегистрирован в парламенте в октябре этого года. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщила Ирина Фриз, народный депутат от "Европейской солидарности" и член парламентского комитета по вопросам нацобороны.

"Согласно принятому закону о мобилизации, уже вступившему в силу от 18 мая, Кабинету министров поручается разработать соответствующий законопроект о демобилизации. На рабочей группе комитета (где участвовали представители Министерства обороны и Генерального штаба, — Ред.) речь шла о сроках его внесения. Было компромиссно достигнуто, что это октябрь месяц этого года", — сказала Фриз.

Но при условии, что сохранится положительная динамика, мобилизация в последующие несколько месяцев.

"По информации от Генштаба и Минобороны она (мобилизация — Ред.) улучшилась в разы", — добавляет парламентария.

Какая сейчас динамика, она не назвала, уточнив, что цифры может предоставить Минобороны.

Пока у депутатов нет конечного понимания, которые будут предложены в будущий законопроект о демобилизации. В настоящее время дискутируются сроки регистрации документа.

Ее коллега по комитету и депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский также подтвердил "Телеграфу", что возможность принятия законопроекта "периодически обсуждается". Но до сих пор продолжаются споры по поводу целесообразности демобилизации во время войны в Украине.