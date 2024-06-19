Мобілізація і штрафи у "Дії". Адвокат пояснив, чи справді можна буде не йти у ТЦК

Поліція все одно матиме інформацію, що ви не з’явилися

Днями Кабмін цифровізував сплату адміністративних штрафів у "Дії" новою постановою № 693. Що своєю чергою породило розмови про можливість сплати штрафів за порушення військового обліку та інших правил мобілізації у додатку.

Чи буде діяти ця функція у майбутньому, поки невідомо. Проте "Телеграф" поцікавився у юриста, що буде якщо не прийти в ТЦК за повісткою, просто оплативши штраф в "Дії". Спойлер — це не спрацює й ось чому.

Поліція продовжить вами цікавитися

Військовий адвокат адвокатського об'єднання "Актум Груп" Артур Сімейко пояснив "Телеграфу", що якщо не прийти за повісткою — керівник ТЦК звертається до поліції.

Так, у ст. 27 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" перераховані заходи впливу щодо громадян, які не виконують обов’язки під час мобілізації.

"Там прямо прописано, що у разі невиконання під час мобілізації обов'язків передбачено статтю 22, а це — в тому числі виклик за повісткою — керівник ТЦК та СП звертається до поліції щодо здійснення адмінзатримання та доставлення до ТЦК", — каже Сімейко.

Далі поліція перевіряє це і каже: може чи не може затримати певну особу. У разі отримання письмової відповіді про неможливість затримання, ТЦК надсилає громадянину лист про необхідність явки в ТЦК. Листа направляють за тією адресою, яка є у ТЦК і звертається до суду про заборону права керування транспортним засобом. Також інформація про необхідність затримання особи та доставлення у ТЦК перебуває у поліції.

"Якщо громадянин за кордоном, то це так і буде "висіти у повітрі". Якщо він в Україні, і десь там, наприклад, порушить правила дорожнього руху, поліція його зупинить, перевірить по базі, затримає і доставить у ТЦК. Такий механізм", — пояснює юрист.

Тому військовий адвокат радить йти у ТЦК і там все з’ясовувати.

Раніше "Телеграф" писав, що новий закон передбачає умову, яка звільняє військовозобов’язаних від відповідальності за те, що вони не актуалізували інформацію про себе. Документ вже набрав чинності.