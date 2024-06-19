Мобілізація в Україні: чи дадуть відстрочку чоловікові, якщо третя дитина "на підході"

Законодавство чітко пояснює цей аспект

Військовозобов’язані українці, чия дружина вагітна третьою дитиною, не можуть отримати відстрочку від мобілізації до лав ЗСУ. Це передбачено оновленим профільним законодавством.

Це пояснив адвокат Андрій Карпенко на сайті онлайн-консультацій b2bconsult. Він зазначив, що відстрочку можуть отримати військовозобов’язані, у яких три або більше дитини та відсутні борги за аліментами.

"Вагітність жінки не дорівнює наявності дитини. Тільки після народження дитини чоловік матиме право на відстрочку від мобілізації", — зазначив він.

Новий закон про мобілізацію почав діяти з 18 травня. Відповідно до його положень на службу не можуть закликати жінок та чоловіків, на утриманні яких є троє чи більше неповнолітніх дітей.

Однак це не стосується тих військовозобов’язаних, які мають заборгованість за аліментами, загальний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Як повідомлялося раніше, у Раді оцінили темпи мобілізації в Україні після ухвалення нового закону. Там не виключають, що незабаром можна буде повернутись до питання про демобілізацію.