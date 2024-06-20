Перевірте себе: сім слів, яких не існує в українській мові, але їх кажуть щодня

Ніяких "ти правий" та "ясно"

В українській мові існує багато слів, що мають схоже звучання, але зовсім протилежне значення. Проте є й слова, які майже щодня українці вживають, а насправді їх немає в нашій мові.

"Телеграф" розповість вам про найпоширеніші словосполучення, які найчастіше вживаються з помилками.

Які слова слід викинути з вимови:

Знаходиться – перебуває. Якщо мова ведеться про місце перебування, то варто вживати не "знаходиться", а перебуває чи розташований . Наприклад, будинок розташований за іншою адресою.

Якщо мова ведеться про місце перебування, то варто вживати не "знаходиться", а . Наприклад, будинок розташований за іншою адресою. Даний – цей . Слово "даний" часто вживається у значенні цей або той, але це неправильно. Адже вираз є калькою російської лексеми "данный", що означає конкретний чи обраний. Тому українською мовою говоримо " цей ", коли вказуємо на щось або когось.

. Слово "даний" часто вживається у значенні цей або той, але це неправильно. Адже вираз є калькою російської лексеми "данный", що означає конкретний чи обраний. Тому українською мовою говоримо " ", коли вказуємо на щось або когось. Ти правий – ти маєш рацію. Коли з думкою співрозмовника погоджуються і хочуть сказати щось на кшталт "ты прав", помилково вживають "ти правий". Проте українською слід казати – ти маєш рацію . Хоча прикметник правий також є в українській мові, але його вживають, наприклад, на позначення антоніма до слова "лівий".

Коли з думкою співрозмовника погоджуються і хочуть сказати щось на кшталт "ты прав", помилково вживають "ти правий". Проте українською слід казати – . Хоча прикметник правий також є в українській мові, але його вживають, наприклад, на позначення антоніма до слова "лівий". Ясно — зрозуміло . Якщо ми хочемо сказати, що нами прийнята й зрозуміла інформація, треба говорити "зрозуміло". Ясно в українській мові вживається як прислівник до прикметника ясний. Наприклад, ясно сяяло травневе сонце.

. Якщо ми хочемо сказати, що нами прийнята й зрозуміла інформація, треба говорити Ясно в українській мові вживається як прислівник до прикметника ясний. Наприклад, ясно сяяло травневе сонце. У більшості випадків – здебільшого . В українській мові на позначення позитивної тенденції будь-чого слід вживати слово "здебільшого".

. В українській мові на позначення позитивної тенденції будь-чого слід вживати слово Заставляти – змушувати. В українській мові слово, що означає примус до певної дії – це змушувати. А заставляти можна щось якимись предметами. Наприклад, мама заставила підвіконня квітами.

В українській мові слово, що означає примус до певної дії – це А заставляти можна щось якимись предметами. Наприклад, мама заставила підвіконня квітами. Розстрочка – на виплат. Якщо говориться про розтермінування якоїсь виплати, то треба говорити на виплат. Розстрочки в українській мові немає.

Раніше "Телеграф" писав про те, як правильно українською утворювати по батькові від імені "Григорій".