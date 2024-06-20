Перевірте себе: сім слів, яких не існує в українській мові, але їх кажуть щодня
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Ніяких "ти правий" та "ясно"
В українській мові існує багато слів, що мають схоже звучання, але зовсім протилежне значення. Проте є й слова, які майже щодня українці вживають, а насправді їх немає в нашій мові.
"Телеграф" розповість вам про найпоширеніші словосполучення, які найчастіше вживаються з помилками.
Які слова слід викинути з вимови:
- Знаходиться – перебуває. Якщо мова ведеться про місце перебування, то варто вживати не "знаходиться", а перебуває чи розташований. Наприклад, будинок розташований за іншою адресою.
- Даний – цей. Слово "даний" часто вживається у значенні цей або той, але це неправильно. Адже вираз є калькою російської лексеми "данный", що означає конкретний чи обраний. Тому українською мовою говоримо "цей", коли вказуємо на щось або когось.
- Ти правий – ти маєш рацію. Коли з думкою співрозмовника погоджуються і хочуть сказати щось на кшталт "ты прав", помилково вживають "ти правий". Проте українською слід казати – ти маєш рацію. Хоча прикметник правий також є в українській мові, але його вживають, наприклад, на позначення антоніма до слова "лівий".
- Ясно — зрозуміло. Якщо ми хочемо сказати, що нами прийнята й зрозуміла інформація, треба говорити "зрозуміло". Ясно в українській мові вживається як прислівник до прикметника ясний. Наприклад, ясно сяяло травневе сонце.
- У більшості випадків – здебільшого. В українській мові на позначення позитивної тенденції будь-чого слід вживати слово "здебільшого".
- Заставляти – змушувати. В українській мові слово, що означає примус до певної дії – це змушувати. А заставляти можна щось якимись предметами. Наприклад, мама заставила підвіконня квітами.
- Розстрочка – на виплат. Якщо говориться про розтермінування якоїсь виплати, то треба говорити на виплат. Розстрочки в українській мові немає.
Раніше "Телеграф" писав про те, як правильно українською утворювати по батькові від імені "Григорій".