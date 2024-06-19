"Іллівна" або "Іллінічна": як правильно писати це по батькові українською мовою

Є лише один вірний варіант

В українській мові велика кількість помилок роблять у написанні та вимові по батькові. Наприклад, багато хто плутається, як правильно написати по батькові від імені Ілля.

"Телеграф" розповідає, як правильно в даному випадку збудувати по батькові. Слід запам’ятати це правило, щоб більше не робити помилок.

Так, українською мовою ми говоримо та пишемо "Іллівна" та "Ілліч". Варто зазначити, що деякі вимовляють та пишуть такий варіант як "Іллінічна", однак у цьому випадку є лише один вірний варіант.

Ім’я "Ілля" — це українська версія біблійного (староєврейського) імені Еліягу. Ім’я Еліягу означає дослівно "Бог — Сущий (Сущний)". Таким чином ім’я Ілля можна перекласти як "Бог-сущий". Тим самим ім’я Ілля належить до теофорних імен (від грец. — Бог), що включають слово "Бог" або ім’я Бога.

За даними порталу "Рідні", в Україні носіями імені Ілля є понад 36 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно в українській мові писати по батькові від імені Єгора — "Єгорівна" або "Єгорівна". Слід запам’ятати це правильно, щоб більше не допускати помилок.