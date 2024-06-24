Такие уникальные фамилии давали людям, где в роду были музыканты: как они звучат

Родовые имена могли давать и тем, кто не умел петь или играть на музыкальных инструментах

Каждая украинская фамилия несет в себе сакральный смысл и чрезвычайную силу, потому наши предки получали их не просто так. Родовые имена давали не только по месту жительства, а по социальному статусу, роду занятий или даже внешности.

Языковед Юрий Редько приводит такие примеры в своем исследовании "Современные украинские фамилии". Некоторые произошли от названий музыкальных инструментов, а другие, возможно, получали любящие музыку, но не был особенно талантливым в этой области.

Так, общая фамилия Музыка прослеживается в восьми областях Украины. От нее возникли уменьшенные формы – Музыка и патронимические Музыченко, Музычук. Одна из "музыкальных" фамилий происходит от лемковского слова — Гудак (гудак, гудачок — музыкант, лемк.).

Есть и насмешливые фамилии, связанные с музыкой — Дармограй и Лихограй. Можно предположить, что их носители не очень радовали своим музыкой окружающих, за что и получили такие прозвища, которые впоследствии трансформировались в фамилии.

Целая группа фамилий произошла от названия скрипки, на которой играл музыкант. Речь о таких как Скрипник, Скрипец, Скрипка и их производные Скрипчук, Скрипнюк, Скрипюк, Скрипийко, Скрипниченко. Другие музыкальные инструменты также отразились в украинских фамилиях — например, Цимбалист, Цимбалистый, Бандура, Сопевник, Дударь, Козбар, Басистый.

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