Їх майже не використовують: п’ять незвичайних українських слів, які прикрасять вашу мову

Завдяки цим словам мова стане більш виразною

В українській мові є велика кількість красивих слів, якими можна прикрасити свою мову. Проте багатьма з них зазвичай мало хто користується.

Йтиметься про п’ять слів, значення яких досить банальне, але звучать вони незвичайно. Про це пише УНІАН.

Користуючись такими словами, можна збагатити свою мову і зробити її більш виразною. Це синоніми до тих звичайних слів, до яких багато хто з нас уже звикли.

П’ять цікавих слів

"Легіт". Так називають легкий, теплий та приємний вітерець, який приємно відчувати на шкірі.

Так називають легкий, теплий та приємний вітерець, який приємно відчувати на шкірі. "Метикуватий" . Це слово застосовується українською мовою до розумної та розумної людини. Також "метикуватою" може бути завдання, над яким доведеться добре подумати.

. Це слово застосовується українською мовою до розумної та розумної людини. Також "метикуватою" може бути завдання, над яким доведеться добре подумати. "Абищиця". Таким словом можна позначити річ, яка не приносить користі та не має жодної цінності.

Таким словом можна позначити річ, яка не приносить користі та не має жодної цінності. "Манівцем". Якщо замість головної дороги ви йдете кудись обхідними чи короткими шляхами, то ви ходите "манівцем". Також можна сказати у переносному значенні це слово – "говорити манівцями", тобто натякати.

Якщо замість головної дороги ви йдете кудись обхідними чи короткими шляхами, то ви ходите "манівцем". Також можна сказати у переносному значенні це слово – "говорити манівцями", тобто натякати. "Лебідка". Таким поетичним словом можна красиво звернутися до своєї близької людини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що означають слова крінж, чиназес, ізі, рофл, ауф. Як ці слова можна замінити українською мовою.