Давайте без "пікніків": як українською назвати вилазку на природу зі смачненьким

Не тільки "гаївка" та "небокус"

В українській мові існує багато відповідників іноземним словам, які зможуть зробити вимову більш милозвучною. Не виключенням стало і слово "пікнік".

За даними порталу "Словотвір", воно має понад 10 українських відповідників. Найпоширенішим є "гаївка" та "маївка".

Як сказати "пікнік" українською:

гаївка,

галявник,

маївка,

простонебець,

вилазка,

лісожрачка,

природник,

небокус,

позахатник,

лугобавка,

їстівинка,

позамівка,

розмай.

Зауважимо, що українською також можна казати "пікнік", адже це запозичене слово з англійської "picnic". Проте для покращення мовлення та розширення словникового запасу можна використовувати й вище вказані конструкції.

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