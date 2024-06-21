Давайте без "пікніків": як українською назвати вилазку на природу зі смачненьким
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Не тільки "гаївка" та "небокус"
В українській мові існує багато відповідників іноземним словам, які зможуть зробити вимову більш милозвучною. Не виключенням стало і слово "пікнік".
За даними порталу "Словотвір", воно має понад 10 українських відповідників. Найпоширенішим є "гаївка" та "маївка".
Як сказати "пікнік" українською:
- гаївка,
- галявник,
- маївка,
- простонебець,
- вилазка,
- лісожрачка,
- природник,
- небокус,
- позахатник,
- лугобавка,
- їстівинка,
- позамівка,
- розмай.
Зауважимо, що українською також можна казати "пікнік", адже це запозичене слово з англійської "picnic". Проте для покращення мовлення та розширення словникового запасу можна використовувати й вище вказані конструкції.
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