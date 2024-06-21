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Давайте без "пікніків": як українською назвати вилазку на природу зі смачненьким

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Гаївка Новина оновлена 21 червня 2024, 20:13
Гаївка. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Не тільки "гаївка" та "небокус"

В українській мові існує багато відповідників іноземним словам, які зможуть зробити вимову більш милозвучною. Не виключенням стало і слово "пікнік".

За даними порталу "Словотвір", воно має понад 10 українських відповідників. Найпоширенішим є "гаївка" та "маївка".

Як сказати "пікнік" українською:

  • гаївка,
  • галявник,
  • маївка,
  • простонебець,
  • вилазка,
  • лісожрачка,
  • природник,
  • небокус,
  • позахатник,
  • лугобавка,
  • їстівинка,
  • позамівка,
  • розмай.

Зауважимо, що українською також можна казати "пікнік", адже це запозичене слово з англійської "picnic". Проте для покращення мовлення та розширення словникового запасу можна використовувати й вище вказані конструкції.

Нагадаємо, "Телеграф" також писав, що означають кринж, чіназес, ізі, рофл, ауф та як їх замінити українською. А ще про сім слів, яких не існує в українській мові, але їх кажуть щодня.

Теги:
#Українська мова #Пікнік #Як правильно