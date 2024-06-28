Як зміниться тарифи на газ з 1 липня і які цифри ми побачимо у платіжках
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Чи готуватиметься українцям до підвищення ціни на газ в Україні
Багатьох українців хвилює питання, чи підніматиметься ціна на газ наступного місяця. Адже з 1 червня в Україні вже змінився тариф на електроенергію — у платіжках тепер за одну кіловат-годину для українців стоятиме 4,32 гривні, і найближчий рік ця сума залишиться на такому ж рівні.
Наступного місяця тарифи на газ залишаться без змін. Про це повідомляє "Газправда".
Більшості українських побутових споживачів (98%, або 12 млн домогосподарств) газ зараз постачає Нафтогаз України. Його ціна — 7,96 грн за кубометр і діятиме він мінімум до кінця квітня 2025 року.
Також свої пропозиції наступного місяця оприлюднили 12 постачальників. Вартість кубометра газу в залежності від газопостачальної компанії коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн.
Для інших споживачів встановлено такі річні тарифи:
- ТОВ "Енерджі Трейд Груп" — 7,799 гривні за кубометр;
- ТОВ "Тернопільоблгаззбут" — 7,96 гривні за кубометр;
- ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 гривні за кубометр;
- ТОВ "Полтавагаз Збут" — 7,99 гривні за кубометр;
- ТОВ "Львівенергозбут" — 8,20 гривні за кубометр;
- ТОВ "Київські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 гривні за кубометр;
- ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 гривні за кубометр;
- ТОВ "Асканія Енерджі" — 9,95 гривні за кубометр;
- ТОВ "Рітейл Сервіс" ТМ "Світлогаз" — 9,99 гривні за кубометр.
Тарифи двох компаній діятимуть до кінця серпня 2024 року:
- ТОВ "Галнафтогаз" ПП "Окко Контракт" — 7,99 гривні за кубометр;
- ТОВ "Еру людям" — 7,70 гривні за кубометр.
Раніше ми розповідали, що українці, які виїхали з тимчасово окупованого Маріуполя, отримували електронні рахунки від Нафтогазу. Від них вимагали оплати газу, бо люди там не жили.