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Как поменяются тарифы на газ с 1 июля и какие цифры мы увидим в платежках

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Сколько стоит газ в Украине Новость обновлена 28 июня 2024, 10:34
Сколько стоит газ в Украине. Фото Слово и дело

Готовиться ли украинцам к повышениям цены на газ в Украине

Многих украинцев волнует вопрос, будет ли подниматься цена на газ в следующем месяце. Ведь с 1 июня в Украине уже изменился тариф на электроэнергию — в платежках теперь за один киловатт-час для украинцев будет стоять 4,32 гривны и ближайший год эта сумма останется на таком же уровне.

В следующем месяце тарифы на газ останутся без изменений. Об этом сообщает "Газправда".

Большинству украинских бытовых потребителей (98%, или 12 млн домохозяйств) газ сейчас поставляет Нафтогаз Украины. Его цена – 7,96 грн за кубометр и действовать он будет минимум до конца апреля 2025 года.

Также свои предложения на следующий месяц обнародовали 12 поставщиков. Стоимость кубометра газа в зависимости от газоснабжающей компании будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

Для других потребителей установлены такие годовые тарифы:

  • ООО "Энерджи Трейд Групп" — 7,799 гривны за кубометр;
  • ООО "Тернопольоблгазсбыт" — 7,96 гривны за кубометр;
  • ООО "Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 гривны за кубометр;
  • ООО "Полтавагаз Сбыт" — 7,99 гривны за кубометр;
  • ООО "Львовэнергосбыт" — 8,20 гривны за кубометр;
  • ООО "Киевские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 гривны за кубометр;
  • ООО "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 гривны за кубометр;
  • ООО "Аскания Энерджи" — 9,95 гривны за кубометр;
  • ООО "Ритейл Сервис" ТМ "Светгаз" — 9,99 гривны за кубометр.

Тарифы двух компаний будут действовать до конца августа 2024 года:

  • ООО "Галнефтегаз" ЧП "Окко Контракт" — 7,99 гривны за кубометр;
  • ООО "Эру людям" — 7,70 гривны за кубометр.

Ранее мы рассказывали, что украинцы, уехавшие из временно оккупированного Мариуполя, получали электронные счета от Нафтогаза. От них требовали оплаты газа при том, что люди там не жили.

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