Квартир вже немає, а рахунки є? Чому маріупольцям приходять платіжки від "Нафтогазу"

Людей обурила ця ситуація

Останні два дні українці, які виїхали з тимчасово окупованого Маріуполя, почали отримувати електронні рахунки від Нафтогазу. Маріупольці обурені, бо від них вимагають сплатити за газ, хоча вони вже давно там не живуть і у багатьох з них вже немає квартир.

У контактному центрі Нафтогазу відповіли, що у повідомленнях вказані борги за використаний газ до початку повномасштабної війни. Про це пише сайт міста Маріуполя.

"Ці рахунки ― заборгованість за несплачений газ, який був використаний в січні-лютому 2022 року. Тобто це старі борги. Ніяких нових нарахувань немає", ― відповіли у Нафтогазі.

Ці рахунки формуються автоматично. Компанія не очікує, що маріупольці зможуть одразу розрахуватись з боргами.

"Ми прекрасно розуміємо ситуацію, в якій опинилися маріупольці, і чесно кажучи, не очікуємо, що зараз люди, які втратили все своє майно, будуть сплачувати газ. Рахунки формуються автоматично. Але можна звернуться до контакт-центру з проханням не розсилати повідомлення", ― зазначили у Нафтогазі.

Джерело пише, що останні два дні маріупольці масово скаржились на платіжки від компанії. Вони говорили, що повідомлення приходили навіть на ім’я людей, яких вже немає в живих.

Платіжки від Нафтогазу дуже схвилювали деяких українців. Олена обурена, що компанія надсилає повідомлення і запропонувала компанії вихід.

"Може, хтось один з ваших співробітників, який відповідає за ці електронні формування пісулєк, які тригерять бодай кожного другого з нас, просто передивиться програму і поставить відповідні галочки, щоб нас не турбували більше?", ― написала Олена.

Зазначимо, що росіяни увійшли в Маріуполь у перший день повномасштабного вторгнення ― 24 лютого 2022 року. Вже з 2 березня у місті через бойові дії зник газ. Бої тривали до 20 травня 2022 року. Зараз місто знаходиться під окупацією.

Місто під окупацією вже понад два роки

Раніше "Телеграф" повідомляв, як зараз виглядає Маріуполь. До великої війни це було місто-курорт. Люди з різних куточків України приїжджали відпочити на морі.