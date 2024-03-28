Як киян дурять на платіжках за опалення: важлива інформація від юриста

Важлива та актуальна інформація для кожного платника податків

Київський адвокат розповів жителям столиці про те, як їх можуть "нагрівати" на опаленні нежитлових приміщень або місць загального користування (МЗК). Як виявилось, незаконна переплата за МЗК може складати кілька тисяч гривень за опалювальний сезон лише з однієї квартири.

Запобігти переплати за опалення місць загального користування можливо! Як ефективно вирішити ситуацію з незаконними нарахуваннями за МЗК у позасудовому порядку докладно розповів адвокат Вадим Чунжин в Фейсбук.

Так, часто буває, що незаконна переплата за МЗК складає кілька тисяч гривень за опалювальний сезон лише з однієї квартири. Певні будинки та ОСББ переплачують за МЗК сотні тисяч гривень, не знаючи, що цього можна не робити.

Вадим Чунжин наголошує, що загалом, є дві основні схеми зловживань навколо МЗК. Фахівець запропонував ефективні вирішення для цих складних ситуацій та представив дієві рекомендації.

Основні схеми зловживань навколо МЗК та їх рішення

Перша схема — захмарні платежі за МЗК нараховують мешканцям у зв’язку з тим, що власники нежитлових приміщень, які є у будинку, за домовленістю з керуючою кампанією, незаконно включили їх до складу МЗК і повісили оплату на мешканців.

Рішення:

У разі, якщо є технічна документація по будинку зробити наступні кроки:

отримати технічну документацію по будинку

вирахувати площу житлових приміщень та площу нежитлових приміщень

вирахувати площу МЗК

написати листа до керуючої компанії з вимогою надати дані по опалювальної площі житлових приміщень, нежитлових та МЗК

після отримання відповіді порівняти площу з технічної документації будинку, вирахувати суму переплати

у випадку різниці написати листа на керуючу з вимогою уточнити дані

уточнені дані надати до розрахункового центру постачальника послуги.

У разі, якщо нарахування за МЗК незрозумілі та непрозорі, але технічна документація по будинку відсутня, треба спочатку замовити у спеціалістів технічний паспорт на будинок.

Такий варіант дуже розповсюджений з будинками введеними в експлуатацію після 2013 року.

Дієві поради від адвоката допоможуть вам заощадити

"Річ у тому, що на той момент у законодавстві були скасовані деякі законодавчі норми, відповідно до яких, була норма обов’язково надавати дані до БТІ при введені у експлуатацію.

Тому мешканці таких будинків стикаються з тим , що чітких даних по будинку та технічного паспорта немає, він залишився у забудовника, а забудовник або не хоче надавати цю інформацію або закрився та збанкрутився. Але всі дані можна і треба відновлювати та залучати до обліку", — зазначає експерт.

Друга схема

У будинку постійно холодно, МЗК також не опалюється, але рахунки виставляють, як за послугу яка надана у повному обсязі. Таке буває дуже часто.

Рішення:

У цьому випадку мешканці будинку повинні:

кожного разу, коли у помешканні холодно і температура не дотягує до прийнятних стандартів, складати акт-претензію, та надсилати її постачальнику або до керуючій компанії

у кінці місяця, після складання та надсилання актів-претензій, треба надіслати листа з вимогою про перерахування суми, у зв’язку з неякісно наданою послугою

у випадку відмови постачальника, треба написати скарги на адресу керівництва міста (КМДА) та контролюючих органів

також для ефективності можна надіслати скаргу на ДБР і прокуратуру з проханням розібратися в ситуації, бо є підозра шахрайських дій та зловживання службовим становищем.

На опаленні МЗК можливо заощадити

Важлива інформація

Фахівець також рекомендує звернути увагу на наступні витяги, які допоможуть підкріпити вашу позицію у скаргах.

Загальні вимоги щодо якості послуги центрального опалення та умови, коли постачальник повинен увімкнути опалення, передбачені постановою Кабінету міністрів України від 17 лютого 2010 р. N 151 "Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води та водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості", відповідно до якої опалення повинно увімкнути коли середньодобова температура складає 8 градусів по Цельсію.

Підстави для перерахунку також передбачені цією постановою у п.4., а саме:

якщо надання послуг з централізованого опалення розпочалося пізніше встановленого строку, або опалювальний сезон достроково закінчився, а також за наявності перерв у наданні послуг, що перевищують допустимий строк (12 годин на добу один раз на місяць).

У зазначеній постанови чітко прописано яка гранична температура повинна бути у житлових приміщеннях, а саме: температура в житлових приміщеннях повинна бути 18 градусів за Цельсієм, а у наріжних кімнатах — 20 градусів С.

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