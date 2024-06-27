В Україні подорожчало світло: скільки платитимуть українці у липні

До яких сум у платіжках готується українцям у липні

В Україні 1 червня змінили тарифи на електроенергію. Тепер одна кіловат-година для українців коштує 4,32 гривні і найближчий рік залишиться на такому ж рівні.

Як повідомляли у Міненерго, підвищення тарифу на світ — це необхідний крок, хоч і складний. За словами міністра енергетики України Германа Глущенка, після російських атак енергетичний сектор потребує масштабного відновлення та реконструкції.

Діятиме новий до 30 квітня 2025 року включно. Це означає, що вартість світла 1 липня залишиться такою ж, як і 1 червня — 4,32 гривні.

Однак із подорожчанням звичайного тарифу виріс і нічний. Тепер його вартість становить 2,16 гривні за кіловат-годину. Нічний тариф дозволяє заощаджувати, якщо встановити двозонний лічильник. З 23:00 до 07:00 українцям рахуватимуть використані кіловати в половину нижче від стандартного тарифу.

З подорожчанням електроенергії збільшиться і сума за світло у платіжках:

якщо спожито 250 кВт-год – 1080 грн (було 660 гривень);

(було 660 гривень); якщо спожито 500 кВт-год – 2160 грн (було 1320 гривень);

(було 1320 гривень); якщо спожито 1000 кВт-год – 4320 грн (було 2640 гривень).

Також "Телеграф" розповідав про те, чи чекати нового подорожчання світла цього року. У Верховній Раді України зробили прогноз.