Мобілізація в липні: хто з чоловіків віком від 18 до 25, може отримати повістку

Є три категорії військовозобов'язаних чоловіків віком до 25 років

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов’язаних чоловіків на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Повістку може отримати будь-який чоловік віком від 18 до 60 років.

Разом з тим, мобілізація чоловіків віком до 25 років у більшості випадків — добровільна. Проте, існують і виключення. "Телеграф" розібрався, кого можуть мобілізувати у віці 18-25 років.

За словами нардепа Федора Веніславського, є три категорії військовозобов'язаних чоловіків віком до 25 років.

військовозобов'язані чоловіки, які проходили військову кафедру, зокрема ті, хто закінчив ВНЗ у 23 роки, а в період з 2020 до 2022 року пройшов військову кафедру і є офіцером запасу. Якщо такі чоловіки не продовжують навчання на магістратурі, вони можуть бути мобілізованими до 25 років.

чоловіки, які відслужили строкову службу. Це стосується навіть тих, хто розпочав строкову службу у віці 18 років у 2020 році й звільнився у 2021 році. Нині таким чоловікам 22-23 роки, і вони підлягають мобілізації.

чоловіки, які пройшли ВЛК та були визнані непридатними до військової служби в мирний час, або обмежено придатними у воєнний час.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що з 1 липня дев’ять категорій громадян будуть позбавлені права отримати відстрочку від служби під час загальної мобілізації в країні.