Мобилизация в июле: кто из мужчин в возрасте от 18 до 25 может получить повестку

Есть три категории военнообязанных мужчин в возрасте до 25 лет

В Украине продолжается общая мобилизация военнообязанных мужчин на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Повестку может получить любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет.

Вместе с тем, мобилизация мужчин до 25 лет в большинстве случаев — добровольная. Однако существуют и исключения. "Телеграф" разобрался, кого могут мобилизовать в возрасте 18-25 лет.

По словам нардепа Федора Вениславского, есть три категории военнообязанных мужчин в возрасте до 25 лет.

военнообязанные мужчины, которые проходили военную кафедру, в частности те, кто окончил ВУЗы в 23 года, а в период с 2020 по 2022 год прошел военную кафедру и является офицером запаса. Если такие мужчины не продолжают обучение на магистратуре, они могут быть мобилизованы до 25 лет.

мужчины, отслужившие срочную службу. Это касается даже тех, кто начал срочную службу в возрасте 18 лет в 2020 году и уволился в 2021 году. В настоящее время таким мужчинам 22-23 года, и они подлежат мобилизации.

мужчины, прошедшие ВЛК и признанные непригодными к военной службе в мирное время, или ограниченно годными в военное время.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что с 1 июля девять категорий граждан будут лишены права получить отсрочку от службы во время общей мобилизации в стране.