Мобілізація жінок в Україні: яких змін варто очікувати з 1 липня

Жінок також можуть штрафувати за порушення правил обліку

З 1 липня в Україні діятимуть правила військового обліку жінок, які набули чинності ще у жовтні 2022 році. За ними жінки певних професій мають стати на військовий облік, а також оновлювати дані.

"Телеграф" зʼясував, про які спеціальності йдеться, а також які особливості мобілізації жінок. Зокрема, було розширено перелік спеціальностей для військового обліку і тепер більша кількість жінок певних професій та спеціальностей зобов'язані стати на нього.

Зауважимо, що вікові рамки для обліку становлять від 18 до 60 років, як і для чоловіків. Військова служба для жінок залишається, як і була, добровільною. У той час, як стати на облік та оновлювати дані вчасно потрібно обовʼязково. Інакше очікує штраф.

Спеціальності, які підлягають обліку:

Медична освіта: всі рівні — від молодшого спеціаліста до магістра. Сюди входять лікарі всіх спеціальностей, медсестри, фармацевти, лаборанти. Юридична освіта: бакалаври та магістри права. Економічна та фінансова освіта: економісти, фінансисти, бухгалтери. ІТ-освіта: програмісти, системні адміністратори, фахівці з кібербезпеки. Філологічна освіта: перекладачі, особливо зі знанням рідкісних мов. Психологічна освіта: психологи всіх спеціалізацій. Журналістська освіта: журналісти, редактори, фахівці з PR. Ветеринарна освіта: ветеринари та зоотехніки. Технічна освіта: інженери різних спеціальностей, особливо в галузі телекомунікацій та радіотехніки. Топографічна освіта: картографи, геодезисти.

Важливо зазначити, що на облік мають ставати жінки, які здобули відповідну освіту та мають досвід роботи за спеціальністю. Сам факт навчання на певній спеціальності не є підставою для постановки на облік.

Від військового обліку звільняються:

вагітні жінки;

жінки з дітьми до 18 років;

жінки, непридатні до військової служби за станом здоров'я.

Жінкам, чиї спеціальності входять до переліку, рекомендують звернутися до місцевих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для уточнення інформації та, за необхідності, постановки на облік.

Раніше "Телеграф" писав, що речниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва наполягає, що Україна має покінчити зі старомодним менталітетом щодо жінок і перейти до призову на службу за ізраїльським зразком. Вона вважає, що потрібно готуватися до того, що найближчими роками доведеться мобілізувати і жінок.