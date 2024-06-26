На фронт поїдуть не всі: хто та які повістки може отримати вже з 1 липня

Чоловіки, які мають відстрочку від мобілізації, можуть добровільно вступити до ЗСУ

В Україні продовжили мобілізацію та воєнний стан до 11 серпня 2024 року. Це означає, що українцям можуть вручати повістки у громадських місцях, на роботі та навіть на блокпостах, а також чоловікам віком від 18 до 60 років, які відповідають вимогам за станом здоров'я та не мають підстав для відстрочки від служби.

Однак чоловіків віком до 25 років можуть мобілізувати до війська за власним бажанням. Детальніше про те, кого можуть мобілізувати в Україні у липні, читайте в матеріалі "Телеграфу".

Попри втрати серед окупантів, з української сторони також є потреба в поповненні резервів. Військове керівництво країни зазначає, що для доукомплектації потрібні люди з бойовим досвідом. Проте необхідні й фахівці з інших сфер: водії, IT-спеціалісти, зв'язківці, оскільки мобілізація здійснюється не лише для бойових дій.

Мобілізації підлягають такі групи військовозобов'язаних :

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які є придатними або обмежено придатними за станом здоров'я під час воєнного стану і мають військовий досвід.

Чоловіки віком від 25 до 60 років, які є придатними або обмежено придатними за станом здоров'я під час воєнного стану і не мають військового досвіду (вони повинні протягом дев'яти місяців повторно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року, щоб отримати статус "придатний" чи "непридатний").

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які були зняті або виключені з військового обліку, але визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров'я під час воєнного стану на підставі рішення ВЛК (вони також повинні протягом дев'яти місяців повторно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року, щоб отримати статус "придатний" чи "непридатний").

Граничний вік для мобілізації залишається незмінним і не стосується чоловіків, які досягли 60-річного віку.

Також добровільно вступити на військову службу можуть:

Жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров’я.

Призовники віком від 18 до 27 років (від 25 років згідно з новим законом), які раніше не виконували строкову службу – на службу за контрактом.

Люди з інвалідністю та ті, хто отримав право на відстрочку від мобілізації.

Мобілізації можуть підлягати чоловіки віком від 18 до 25 років, зокрема якщо вони:

Офіцери запасу.

Особи, які пройшли строкову військову службу.

Пройшли військову службу в інших країнах до набуття громадянства України.

Чоловіки віком від 18 до 25 років, які не підпадають під зазначені категорії, можуть призватися до армії добровільно, уклавши контракт на проходження служби.

У Міністерстві оборони також підкреслили, що жінки, які перебувають на військовому обліку, зокрема жінки-медики, можуть бути призвані до ЗСУ або залучені для виконання оборонних робіт під час воєнного часу лише за їх власним бажанням.

Також чоловіки, які мають відстрочку від мобілізації, можуть добровільно вступити до ЗСУ, але служба для них буде можлива лише поза місцем проживання.

Раніше "Телеграф" писав, що цьогоріч вступ на денну форму навчання за контрактом в аспірантуру скасували.