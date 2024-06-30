Відстрочка від мобілізації: дев’ять категорій, які не зможуть її отримати з 1 липня

Водночас понад 10 категорій зможуть отримати таке право

З настанням липня в Україні змінюються правила, за якими військовозобов’язаним надають відстрочку від мобілізації. Частина громадян втратить право на її отримання.

Чинний закон №3633-IX регулює положення, за якими може бути надана відстрочка від мобілізації у липні 2024 року. Про це пише УНІАН.

Загалом дев’ять категорій з 1 липня позбавлятимуться права отримати відстрочку від служби під час спільної мобілізації в країні.

Хто втратить право на відстрочку у липні 2024 року

студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми, які набувають другого, третього тощо. вища освіта;

українці, які працюють на підприємствах, установах та в організаціях Міністерства оборони;

особи, які мають статус "обмежено придатний";

особи, які були визнані здоровими під час повторної ВЛК;

неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні);

особи, які доглядають інваліда III групи;

особи, які доглядають інваліда II групи, а для деяких військовозобов’язаних – які доглядають осіб I та II групи;

багатодітні батьки, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці (у разі виплати заборгованості відстрочку можна оформити);

батьки-одинаки, у тому разі якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання.

Також варто додати, що військовозобов’язані чоловіки, які набули статусу інваліда після 24 лютого 2022 року, потрібно повторно пройти лікарсько-медичну комісію для підтвердження діагнозу.

Хто має право на відстрочку з 1 липня

особи, які перебували у полоні;

особи з інвалідністю всіх груп, якщо є підтвердження ВЛК (із зобов’язанням повторно пройти медкомісію через 6-12 місяців);

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо вони не мають заборгованості за аліментами;

батьки, прийомні батьки та опікуни дитини з інвалідністю;

батьки, які містять повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

батьки неповнолітньої дитини, якщо другий батько проходить військову службу;

матері-одиначки та батьки-одиначки;

вчені та вчителі, викладачі, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки;

опікуни людей, визнаних недієздатними згідно з рішенням суду;

особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II й не мають працездатної дружини чи чоловіка;

онуки бабусі чи дідуся з I, чи II групою інвалідності, якщо дедалі ближчі родичі відсутні, потребують догляду чи мобілізовані (проте відстрочку отримає лише один онук);

військовозобов’язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України.

Право на відстрочку мають також судді, нардепи, члени Рахункової палати, омбудсмен, працівники військових управлінь, а також частин Міністерства оборони, ЗСУ, ДЕРЖСТАНДАРТ, СБУ, ЗЗРУ, НГУ, ДПСУ, апарату МВС та спеціалістами експертної служби МВС.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, з яким рівнем IQ точно не мобілізують на службу.