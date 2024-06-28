Мобілізація: студент був відрахований, а потім поновився. Чи зберігається право на відстрочку?

Адвокат пояснив, що робити у такому випадку

Останнім часом мобілізаційне законодавство ускладнило правила відстрочки для студентів. До ТЦК потрібно принести визначений перелік документів, та й зробити це можуть не всі.

Цього разу "Телеграф" розбирається, чи має право на відстрочку відрахований студент, який повторно вступив до вищого навчального закладу.

Що каже закон

Здобувачі вищої освіти мають право на відстрочку від мобілізації. Проте важливо врахувати кілька нюансів. Можуть бути мобілізовані студенти, які навчаються заочно, ті, хто здобувають другу і третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура), ті, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну.

Адвокат Дмитро Соловйов пояснив у своєму відео у TikTок, що у ст. 7 Закону України "Про вищу освіту" передбачено, що особі, яка успішно виконала відповідну освітню програму та пройшла атестацію, видається диплом.

"Чинним законодавством не передбачено здобуття рівня магістра без диплому бакалавра. Чи, наприклад, здобуття ступеня доктора без наявності диплома магістра. Тому в розумінні ч. 2 Ст. 10 ЗУ "Про вищу освіту" це вважається послідовним навчанням та такий студент має право на отримання відстрочки", — заявив Дмитро Соловйов.

Тобто, вас відрахували й ви не здобули освітній рівень бакалавра, то відповідно, єдиним раніше здобутим рівнем освіти є профільна середня освіта. Є можливість навіть не поновлюватися у попередньому виші, а вступити, як до університету з метою здобуття вищої освіти, так і до ПТУ з метою здобуття професійно-технічної освіти.

Окрім цього, вік військовозобов’язаного та спеціальність, за якою він здобуває освіту, значення не мають.

Раніше "Телеграф" пояснював, як підтвердити ТЦК, що ви навчаєтесь у виші. Треба надати довідку про здобувача освіти за даними з ЄДЕБО.