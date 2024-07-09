Не стримався через Магучіх? Філатов знову брудно матюкається у соцмережах

Мер Дніпра недовго зміг утриматись від сварок в мережі

Міський голова Дніпра Борис Філатов знову втрапив у скандал, коли у соцмережах розкритикував легкоатлетку Ярославу Магучіх, яка нещодавно встановила рекорд зі стрибків у висоту. Він обматюкав користувача, який заступився за спортсменку.

Філатов у фейсбуці написав, що був чи не єдиним, хто підтримав Магучіх після шквалу хейту за обійми з російською спортсменкою Марією Лаціскене. За це спортсменка нібито "зраджувала, брехала і відверто маніпулювала".

Під цим дописом міського голови Дніпра залишив коментар користувач Іван Нерв. Він написав, нібито Магучіх не можна замінити, а якщо замінити Філатова, то ніхто не побачить різниці. Ще він звинуватив міського голову, нібито той заздрить спортсменці.

"Замінивши Філатова різниці не побачимо, а Магучіх замінити ніким у всьому світі. Досить заздрити, ви і на табуретку не застрибнете", ― написав користувач.

Філатов досить жорстко відповів. Він написав, що якби не був мером, то дуже сильно вдарив би чоловіка за його висловлювання. Але його стримують повноваження. Філатов додав французький фразеологізм "Noblesse oblige", який можна перекласти як "шляхетність зобов’язує".

"Безумовно, Ви маєте рацію. На табуретку стрибати треба тобі, а не мені, а ще якби я не був мером, то міг би пере*бати тебе так, що ти б сикнув у праву штанину.

Але "noblesse oblige". На жаль.

Напиши телефон, щоб я не шукав тебе довго", ― написав Філатов.

На це відреагували інші користувачі. Вони написали, що ця ситуація виглядає не дуже гарно. А один з коментаторів зазначив, що це виглядає як погроза.

Відреагували на це і лідери суспільної думки. Блогер Ігор Лачен назвав це позором.

Зазначимо, що раніше активісти поскаржились на поведінку мера Дніпра у НАЗК. На деякий час Філатов припинив ображати коментаторів у соцмережах.

"Телеграф" раніше повідомляв, що Філатов словесно накинувся на Арестовича. Мер Дніпра розповів про "космічні ідеї" колишнього радника Офісу президента.