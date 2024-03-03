Мер Дніпра Борис Філатов про відсутність реакції на вбивство росіянами дітей в Одесі з боку міжнародних організацій та різних західних активістів

В Одесі вбито дітей.

Що мирно спали у себе вдома.

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В Одесі вбито дітей.

Дронами, які запустила РоZZія.

…

Мовчить імпотент Гутерреш.

Мовчать сотні скотів з десятків міжнародних організацій.

Мовчать ліваки та професура західних університетів.

Мовчать ягнята, що рвуть на собі сорочку, коли треба продати світові "злочини ізраїльської воєнщини".

Корисні ідіоти, що постять фото нібито "убитих" дітей із шістьма пальцями та котів із п’ятьма лапами.

…

Адже наша катастрофа погано продається спонсорам, донорам та просто тупим обивателям.

І навіть не знайшовся черговий еб@нутий Аарон Бушнел, який би підпалив себе в науку людству з криками "Свободу Палестині!"

…

Цей світ збожеволів.

Він цинічний, огидний і сповнений боягузливих покидьків.

…

І від цього наш загальний подвиг стає ще більш епічним.

Джерело: сторінка Бориса Філатова у Facebook.