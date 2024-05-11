Більше ніяких тараканів та скотів: з мером Дніпра провели виховну роботу через його любов до "міцного" слівця

Більшість дописів з образами Філатов видалив

Мер Дніпра Борис Філатов, який давно став відомим на всю країну через любов до різких висловлювань, зокрема, у мережі, більше не буде лаятися. У міській раді запевнили, що з очільником міста провели виховну роботу.

Листа до НАЗК, де стверджується, що "відносно міського голови Філатова вжито заходів, аби він не порушував надалі етичні норми" опублікував керівник ГО "Громадський контроль" Денис Селін. Підкреслює, що мер Дніпра вже 4 місяці майже не лається.

"Філатов любив писати пости де принижував інших людей, матюкав і хамив людям в коментарях. Тож ми все це зібрали, оформили і надіслали в НАЗК. НАЗК в свою чергу звернулися до міської ради, щоб ті вжили заходів. Як бачимо, вже 4 місяці Філатов майже не лається в соціальних мережах (разів в 10 зменшив цю кількість). Багато постів повидаляв, та повидаляв серію своїх коментарів, де ображав людей", — написав Селін.

Нагадаємо, ще минулоріч мер Дніпра чи не щомісяця потрапляв у гучні скандали через лайку у соціальних мережах. Він міг образити будь-кого — дніпрян, волонтерів, високопосадовців та інших. При цьому, образи росіян та російських окупантів публікою, зазвичай, віталися, то інші міцні висловлювання — різно засуджувалися.

Філатов неодноразово вступав у словесні дуелі з іншими активними користувачами мереж. Були серед них і депутати різних рівнів і громадські діячі та активісти.

Проросійський нардеп Олександр Дубінський якось опублікував скрін допису Філатова про те, що міська влада Дніпра нібито буде відстрілювати собак, які не мають відповідної реєстрації в "КП Зооконтоль".

Пізніше нардеп написав, що Філатов видалив допис і назвав мера Дніпра нецензурним словом. Філатов з відповіддю не забарився.

У відповідь Дубінському

24 листопада 2023 року на сайті президента України Володимира Зеленського було зареєстровано петицію щодо посилення відповідальності за публічні висловлювання та образи від посадових осіб ОМС та державних службовців на період воєнного стану. Її зареєструвала дніпрянка Владислава Усенко. У петиції вона зазначила, що міський голова Дніпра Борис Філатов "систематично і безкарно порушує загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування".

"Філатов цим дуже сильно "зловживав (матами і погрозами) і тому більшість голосів під петицією з Дніпра", — зазначав тоді голова ГК Селін.

У лютому петиція набрала необхідну кількість голосів і нині має статус: на розгляді.