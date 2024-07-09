Не сдержался из-за Магучих? Филатов снова грязно матерится в соцсетях

Мэр Днепра недолго смог удержаться от ссор в сети

Городской голова Днепра Борис Филатов снова попал в скандал, когда в соцсетях раскритиковал недавно установившую рекорд по прыжкам в высоту легкоатлетку Ярославу Магучих. Он обматерил пользователя, вступившегося за спортсменку.

Филатов в фейсбуке написал, что был едва ли не единственным, кто поддержал Магучих после шквала хейта за объятия с российской спортсменкой Марией Лацискене. За это спортсменка якобы "предавала, врала и откровенно манипулировала".

Под этим сообщением городского головы Днепра оставил комментарий пользователь Иван Нерв. Он написал, что Магучих нельзя заменить, а если заменить Филатова, то никто не увидит разницы. Еще он обвинил городского голову, что тот завидует спортсменке.

"Заменив Филатова разницы не увидим, а Магучих заменить никем во всем мире. Хватит завидовать, вы и на табуретку не запрыгнете", ― написал пользователь.

Филатов довольно жестко ответил. Он написал, что если бы не был мэром, то очень сильно ударил бы мужчину за его высказывание. Но его сдерживают полномочия. Филатов добавил французский фразеологизм "Noblesse oblige", который можно перевести как "благородство обязывает".

"Безусловно, Вы правы. На табуретку прыгать надо тебе, а не мне, а еще если бы я не был мэром, то мог бы пере*бать тебя так, что ты бы ссыкнул в правую штанину.

Но "noblesse oblige". Увы.

Напиши телефон, чтобы я тебя не искал долго", — написал Филатов.

На это отреагировали другие пользователи. Они написали, что эта ситуация выглядит не очень хорошо. А один из комментаторов отметил, что это похоже на угрозу.

Отреагировали на это и лидеры общественного мнения. Блогер Игорь Лачен назвал это позором.

Отметим, что ранее активисты пожаловались на поведение мэра Днепра в НАПК. На время Филатов прекратил оскорблять комментаторов в соцсетях.

"Телеграф" ранее сообщал, что Филатов словесно набросился на Арестовича. Мэр Днепра рассказал о "космических идеях" бывшего советника Офиса президента.