Частину Карпат закрили для туристів: карта заборонених місць від "Телеграфу"

Заборона пов'язана з роботою прикордонної зони та розповсюджується не тільки на туристів

Прикордонна служба днями посилила прикордонний режим в кількох громадах Верховинського району Івано-Франківські області. В прикордонну смугу заборонено заїжджати туристам, відпочиваючим та рибалкам.

Виключення зробили тільки для місцевих мешканців та власників землі, але лише за умови наявності відповідного дозволу. Не можна полювати, використовувати прилади нічного бачення, тепловізори, використовувати дрони до кінця воєнного стану. Однак, найбільше обговорень викликала заборона частини туристичних маршрутів в межах області. "Телеграф" підготував не тільки перелік місць, а й карту, де вони знаходяться. При підготовці були використані дані з відкритих джерел.

Куди не можна туристам в Івано-Франківській області:

урочища Погорілець, Гаджина, Подороватий, Угорські Скелі,

полонини Кринта, Луковиця, Широка, Веснерка,

гори Чивчин, Смотрин (ймовірно, Смотрич), Вухатий камінь, Піп Іван, Беребенскул, Пожижевська, Мергул, Туркул, Мала Говерла, Берскул, Кострич, Явірник, Попадя, Масний Присліп, Гоїчна, Дуконя, Пніє’в,

озера Марічейка

Кривопільський перевал.

Такі краєвиди лишається дивитись тільки на відео

"Телеграф" розповідав, що відпочити можна в Україні і в інших цікавих місцях, окрім гір. Наприклад, в Чернівцях, де знаходиться одна з архітектурних перлин України.