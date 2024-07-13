Часть Карпат закрыли для туристов: карта запрещенных мест от "Телеграфа"

Запрет связан с работой пограничной зоны и распространяется не только на туристов

Пограничная служба на днях ужесточила пограничный режим в нескольких общинах Верховинского района Ивано-Франковской области. В пограничную полосу запрещено заезжать туристам, отдыхающим и рыбакам.

Исключение сделали только для местных жителей и владельцев земли, но только при наличии соответствующего разрешения. Нельзя охотиться, использовать приборы ночного видения, тепловизоры, использовать дроны до конца военного положения. Однако больше всего обсуждений вызвал запрет части туристических маршрутов в пределах области. Телеграф подготовил не только перечень мест, но и карту, где они находятся. При подготовке были использованы данные по открытым источникам.

Куда нельзя туристам в Ивано-Франковской области:

урочища Погорелец, Гаджина, Подороватый, Венгерские Скалы,

долины Кринта, Луковица, Широкая, Веснерка,

горы Чивчин, Смотрин (вероятно, Смотрич), Ушастый камень, Поп Иван, Беребенскул, Пожижевская, Мергул, Туркул, Малая Говерла, Берскул, Кострич, Яворник, Попадя, Масленый Прислеп, Гоическая, Дуконя, Пниев,

озера Маричейка

Кривопольский перевал.

Такие виды остается смотреть только на видео

"Телеграф" рассказывал, что отдохнуть можно в Украине и в других интересных местах, кроме гор. Например, в Черновцах, где находится одна из архитектурных жемчужин Украины.