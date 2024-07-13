Укр

Часть Карпат закрыли для туристов: карта запрещенных мест от "Телеграфа"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Гора Бребенескул и урочище Гаджина закрыты для туристов Новость обновлена 13 июля 2024, 08:38
Гора Бребенескул и урочище Гаджина закрыты для туристов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Запрет связан с работой пограничной зоны и распространяется не только на туристов

Пограничная служба на днях ужесточила пограничный режим в нескольких общинах Верховинского района Ивано-Франковской области. В пограничную полосу запрещено заезжать туристам, отдыхающим и рыбакам.

Исключение сделали только для местных жителей и владельцев земли, но только при наличии соответствующего разрешения. Нельзя охотиться, использовать приборы ночного видения, тепловизоры, использовать дроны до конца военного положения. Однако больше всего обсуждений вызвал запрет части туристических маршрутов в пределах области. Телеграф подготовил не только перечень мест, но и карту, где они находятся. При подготовке были использованы данные по открытым источникам.

Куда нельзя туристам в Ивано-Франковской области:

  • урочища Погорелец, Гаджина, Подороватый, Венгерские Скалы,
  • долины Кринта, Луковица, Широкая, Веснерка,
  • горы Чивчин, Смотрин (вероятно, Смотрич), Ушастый камень, Поп Иван, Беребенскул, Пожижевская, Мергул, Туркул, Малая Говерла, Берскул, Кострич, Яворник, Попадя, Масленый Прислеп, Гоическая, Дуконя, Пниев,
  • озера Маричейка
  • Кривопольский перевал.
Такие виды остается смотреть только на видео

"Телеграф" рассказывал, что отдохнуть можно в Украине и в других интересных местах, кроме гор. Например, в Черновцах, где находится одна из архитектурных жемчужин Украины.

Теги:
#Туризм #Карпаты #ДПСУ