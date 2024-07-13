Часть Карпат закрыли для туристов: карта запрещенных мест от "Телеграфа"
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Запрет связан с работой пограничной зоны и распространяется не только на туристов
Пограничная служба на днях ужесточила пограничный режим в нескольких общинах Верховинского района Ивано-Франковской области. В пограничную полосу запрещено заезжать туристам, отдыхающим и рыбакам.
Исключение сделали только для местных жителей и владельцев земли, но только при наличии соответствующего разрешения. Нельзя охотиться, использовать приборы ночного видения, тепловизоры, использовать дроны до конца военного положения. Однако больше всего обсуждений вызвал запрет части туристических маршрутов в пределах области. Телеграф подготовил не только перечень мест, но и карту, где они находятся. При подготовке были использованы данные по открытым источникам.
Куда нельзя туристам в Ивано-Франковской области:
- урочища Погорелец, Гаджина, Подороватый, Венгерские Скалы,
- долины Кринта, Луковица, Широкая, Веснерка,
- горы Чивчин, Смотрин (вероятно, Смотрич), Ушастый камень, Поп Иван, Беребенскул, Пожижевская, Мергул, Туркул, Малая Говерла, Берскул, Кострич, Яворник, Попадя, Масленый Прислеп, Гоическая, Дуконя, Пниев,
- озера Маричейка
- Кривопольский перевал.
"Телеграф" рассказывал, что отдохнуть можно в Украине и в других интересных местах, кроме гор. Например, в Черновцах, где находится одна из архитектурных жемчужин Украины.